Atalanta-Roma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Atalanta-Roma + maggiorate ed esclusive

*Maggiorata sottoposta a termini e condizioni. Per maggiori informazioni si consiglia di visitare la pagina promozionale dell'operatore.

Il nostro Pronostico Atalanta Roma sul vincente

A mio avviso e visto il grande momento attraversato da entrambe le squadre, la partita del Gewiss Stadium tra Atalanta e Roma potrebbe anche finire in pareggio. Entrambe le squadre cercano punti per raggiungere un piazzamento in Champions League e, alla fine, un pareggio potrebbe anche sorridere a entrambe. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta Roma? Ecco le quote

*Le quote possono essere sottoposte a variazioni

Quote Atalanta Roma Over/Under

Il nostro Pronostico Atalanta-Roma Gol Sì/No

Arrivati a questo punto è impensabile fare calcoli: entrambe le squadre attaccheranno per segnare e portare a casa i tre punti. In sette degli ultimi dieci precedenti sia Roma che Atalanta hanno segnato almeno un gol. Entrambe le squadre faranno affidamento sui propri bomber: l’Atalanta punterà su Mateo Retegui, mentre la Roma su Artem Dovbyk.

Lunedì 12 maggio, alle ore 20:45, l’Atalanta di Gasperini ospiterà la Roma di Ranieri. La sfida, che chiuderà il 36º turno di Serie A, si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo e si preannuncia apertissima e combattuta. La 'Dea' arriva da una netta vittoria contro il Monza e ha raccolto nove punti nelle ultime quattro partite. L’obiettivo è consolidare il terzo posto. Anche i 'giallorossi' sono alla ricerca di punti fondamentali per proseguire la sua straordinaria rimonta verso la Champions: i giallorossi hanno vinto le ultime tre gare, tutte con il minimo scarto, 1-0.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Gian Piero Gasperini è considerata favorita per la vittoria, con una media di 1.97. La vittoria della Roma, invece, è quotata oltre 3 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra di Claudio Ranieri al Gewiss Stadium.Da un lato, troviamo l’Atalanta che è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro e che cerca di blindare il terzo posto in classifica. Dall’altro, invece, una Roma che ha vinto le ultime tre gare e non perde in Serie A addirittura da 15 dicembre 2024. Anche la squadra giallorossa cerca punti per staccare il pass per la prossima Champions League.Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano anche essere realizzati più di tre gol. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi bookies:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Atalanta Roma senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Atalanta Roma tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 36esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato:

Atalanta-Roma: i precedenti

Statistiche Atalanta Roma

Atalanta e Roma si sono affrontate 139 volte tra Serie A e Coppa Italia: il bilancio sorride ai giallorossi, vittoriosi in 61 occasioni. L’ultimo successo della Roma risale al 5 marzo 2022, deciso da un gol di Tammy Abraham. L’Atalanta ha vinto 35 volte, compresa la gara d’andata all’Olimpico, chiusa 0-2 con reti di De Roon e dell’ex Zaniolo. I pareggi invece sono 43.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Atalanta-Roma, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

La Roma non ha perso nessuna delle ultime sette partite giocata tra tutte le competizioni.

In sei delle ultime sette partite giocata dall’Atalanta si è registrato un solo Under 2,5.

In cinque degli ultimi sette incontri giocati, la Roma è stata la prima squadra a segnare.

In cinque delle ultime sei gare giocate dall’Atalanta si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Le probabili formazioni Atalanta-Roma