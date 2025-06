Atalanta-Sturm Graz pronostico e quote, la 'Dea' a caccia di punti: il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Atalanta vince o pareggia

Pronostico Atalanta-Sturm Graz: confronto quote e il parere dei bookies

Credo che l'Atalanta riuscirà a vincere. La 'Dea' ha voglia di riscatto e ha messo nel mirino lo Sturm Graz che presenta una rosa nettamente inferiore a quella dei bergamaschi. Per questo motivo punterò sul Segno 1. Andrea Stefanetti

L'Atalanta, oggi alle ore 18:45, affronterà lo Sturm Graz in un match valido per il 7° turno della Regular Season di Champions League. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote sul possibile risultato esatto, vi presentiamo laEcco invece le quote di Atalanta-Sturm Graz di diversi operatori:Entrambe le squadre arrivano da risultati negativi in campionato. L'Atalanta ha subito una sconfitta contro la capolista Napoli. D'altra parte anche il Sturm Graz è stato sconfitto ma resta in testa alla classifica.La squadra di Gasperini sta attraversando un momento complicato della stagione, con prestazioni altalenanti che hanno messo in evidenza alcune difficoltà sia a livello difensivo che offensivo. L'avversario sarà lo Sturm Graz, una squadra che finora ha faticato a imporsi nel girone, raccogliendo solamente tre punti in classifica.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul settimo turno di Champions League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di Atalanta-Sturm Graz? Il parere dei bookies

Una delle difese più solide contro una delle più vulnerabili: una sfida affascinante. Dopo un'attenta analisi, l'Atalanta sembra destinata a conquistare la vittoria.La quota più alta è offerta da Quigioco a 7.20, seguita da Betsson con 7 e Sisal a 6.75.

Atalanta Sturm Graz: i precedenti

Atalanta-Sturm Graz: le probabili formazioni

I due unici precedenti incontri ufficiali tra Atalanta e Sturm Graz si sono svolti nella fase a gironi della UEFA Europa League 2023-24., ottenendo un pareggio e una vittoria. Il primo match si è giocato in Austria, sul campo dello Sturm Graz, e si è concluso con un pareggio spettacolare per 2-2. La seconda sfida si è disputata allo stadio Gewiss di Bergamo, dove l’Atalanta è riuscita a imporsi di misura con un gol decisivo che ha siglato il risultato finale di 1-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per la settima giornata della fase campionato di Champions:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Scalvini; Ruggeri, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere; Lookman, Retegui. All. Gasperini.

STURM GRAZ (4-3-1-2): Khudiakov; Lavalée, Wuthrich, Geyrhofer, Johnston; Yalcouye, Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili; Boving, Biereth. All. Säumel.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita Atalanta-Sturm Graz, prevista questa sera alle ore 18:45, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Sarà inoltre disponibile in live streaming sulle piattaforme NOW e Sky Go.