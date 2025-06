Pronostico Atalanta-Verona: il parere dei bookies e le ultime dai campi

Il mio pronostico su Atalanta-Verona e il parere dei bookies

A mio avviso, l’Atalanta è la favorita per ottenere tre punti e la vittoria finale. Gasperini dispone di una rosa di qualità ed esperienza, il che potrebbe fare la differenza in questa sfida. Alessandro Pallotta

L’questa sera, al Gewiss Stadium,in un match valido per il nono turno di Serie A. Prima di rivelarvi il, vi presento le quote offerte da diversi operatori per questa partita:Le due squadre si avvicinano al match in condizioni diverse. L’Atalanta ha appena conquistato una vittoria per 0-2 contro il Venezia, mentre l’Hellas Verona è reduce da una sconfitta per 0-3 contro il Monza nel posticipo.. La formazione di Gasperini ha dimostrato un ottimo stato di forma e punta a prolungare la sua striscia positiva in campionato. Dall’altra parte, l’Hellas Verona cerca di risollevarsi dopo le recenti difficoltà.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco tre nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

Quote speciali su Atalanta-Verona

I pronostici Atalanta Hellas Verona più interessanti

Consiglio risultato esatto di 2-0 a 8.20 su Quigioco

Almeno un rigore assegnato in Atalanta Verona

Retegui primo marcatore

In occasione del match Atalanta-Verona, valido per la nona giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.Sarà una partita combattuta, ma l'Atalanta porterà a casa la vittoria mantenendo la rete inviolata. Pertanto,. La quota più alta è offerta da Quigioco (8.20), seguita da Sisal (8), Snai (7.75).Fino ad ora, l'Atalanta ha ottenuto il maggior numero di calci di rigore in questa stagione, con 4 assegnati: 3 trasformati e 1 sbagliato. Considerando questa statistica, potrebbe essere interessante puntare sulla possibilità che venga assegnato un penalty nella partita contro l'Hellas Verona. Attualmente, la quota più alta è offerta da Betsson a 2.80, seguita da Snai a 2.75 e Goldbet a 2.65.Retegui ha già segnato otto gol in otto presenze, con una media di un gol a partita. Dati interessanti che spingono a considerarlo come primo marcatore nella sfida Atalanta-Verona. La quota più alta è su Betsson a 4.50, seguita da Quigioco a 4.30 e Snai a 4.00.

Dove trovare le migliori quote su Atalanta Verona

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Atalanta-Verona: i precedenti

Probabili formazioni di Atalanta-Hellas Verona: le ultime dai campi

Nella loro storia, Atalanta e Hellas Verona si sono affrontate ben 86 volte. Il bilancio è favorevole ai nerazzurri, con 41 vittorie contro le 22 dei gialloblu e 23 pareggi. Nella scorsa stagione, la sfida a Bergamo si concluse con un emozionante 2-2.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la nona giornata di campionato:



Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hienm Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Retegui, Lookman.

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Bradaric, Magnani, Ghilardi, Tchatchoua; Duca, Belahyane; Lazovic, Tengstedt, Suslov; Mosquera.



Nelle ultime informazioni pervenute dai campi di gioco, Gasperini dovrebbe puntare sul tridente De Ketelaere, Retegui e Lookman. Zanetti, dal canto suo, dovrà fare a meno di Dawidowicz e Frese, mentre le condizioni di Harroui sono ancora da valutare.

Dove vedere il match

La partita tra Atalanta e Hellas Verona, che si giocherà a Bergamo, sarà disponibile in diretta streaming su DAZN. Gli abbonati potranno seguire il match sia in tempo reale che on-demand, accedendo alla piattaforma da vari dispositivi come smartphone, tablet e smart TV. DAZN garantisce la trasmissione di tutte le partite di Serie A, offrendo una copertura completa. Anche Sky Sport Calcio trasmetterà l'incontro, fornendo ulteriori opzioni agli appassionati per seguire questa attesa sfida.