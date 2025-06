Atletico-Real Madrid pronostico Ottavi Champions League e quote di oggi 12 Marzo

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Atletico-Real Madrid: confronto quote e il parere dei bookies sul ritorno degli Ottavi di Champions del 12 marzo

La gara del Metropolitano è apertissima. Dal mio punto di vista sarà una partita ricca di gol, come spesso accaduto nei derby di Madrid. L’Atletico è leggermente favorito nei tempi regolamentari ma la Champions League è la casa del Real: i Blancos sanno regalare notti magiche. Alessandro Pallotta

Atletico e Real Madrid, questa sera alle ore 21:00, tornano in campo in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Carlo Ancelotti è in vantaggio dopo il 2-1 maturato al Santiago Bernabeu, ma i Colchoneros faranno leva sulla spinta dei propri tifosi per ribaltare il risultato.Ecco invece le quote di Atletico-Real Madrid di diversi operatori:I Colchoneros hanno perso sul campo del Getafe nell’ultimo turno di campionato, mentre i Blancos hanno battuto in casa il Rayo Vallecano per 2-1.La squadra del Cholo Simeone vuole ribaltare il risultato dell’andata e regalare i quarti ai propri tifosi. Il Real Madrid, invece, vuole dar un altro grande dispiacere ai rivali cittadini come spesso accaduto in Champions League.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookmakers nelle quote sul risultato esatto della sfida di ritorno degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Atletico Madrid-Real? Il parere dei bookies

Il Derby di Madrid è spesso noto per gare ricche di emozioni e dal risultato incerto fino al triplice fischio. Tenendo conto di un’analisi accurata,. Betsson e Quigioco offrono la quota più elevata (10.00), seguiti da Snai a 9.75.

Atletico Madrid-Real: i precedenti

Atletico-Real Madrid: le probabili formazioni

Il derby di Madrid si è giocato 237 volte nella storia. Il bilancio sorride ai Blancos, che hanno vinto ben 121 volte, tra cui le finali di UEFA Champions Leafue del 2013/14 e del 2015/16. Le vittorie dei Colchoneros sono 59, mentre per 57 volte è arrivato un pareggio.

Ecco le probabili formazioni di Atletico-Real Madrid selezionate dai nostri esperti:

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Rudiger, Asencio, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La sfida tra l’Atletico Madrid e il Real Madrid sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. L’app sarà scaricabile su smartphone, smart tv, console di gioco, tablet e dispositivi come TIMVISION Box e Google Chromecast.