Bayern Monaco-Leverkusen, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Bayern Monaco-Leverkusen: confronto quote e il parere dei bookies

Concordo con l'opinione dei bookies, credo che il Bayern Monaco vincerà agevolmente il primo atto della doppia sfida contro il Leverkusen. IAl momento, vedo i bavaresi decisamente superiori alle "aspirine" e, con il supporto dei tifosi di casa, non credo che ci siano altre possibilità se non una vittoria per i padroni di casa. Andrea Stefanetti

Mercoledì 5 marzo, alle ore 21:00, è in programma il primo atto della doppia sfida del derby di Champions tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Bayern Monaco-Bayer Leverkusen di diversi operatori:Dopo un avvio di stagione difficile, il Bayer Leverkusen ha saputo rialzarsi, collezionando una serie di risultati positivi che lo hanno portato a occupare la seconda posizione in Bundesliga, subito dietro proprio al Bayern Monaco, che continua a dominare il campionato.I bookies credono che il Bayern Monaco sia la squadra favorita alla vittoria nel match contro il Leverkusen. I bavaresi, infatti, hanno affrontato la stagione nel miglior modo possibile, dominando il campionato, rendendosi protagonisti di una buonissima 'fase regolare' del campionato e mantenendo una solida distanza dai loro diretti concorrenti. Il Leverkusen dovrà disputare una partita praticamente perfetta per riuscire a strappare un risultato positivo in trasferta.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida d'andata degli Ottavi di Champions, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Coppa dei Campioni:

Quale sarà il risultato esatto di Bayern Monaco-Leverkusen? Il parere dei bookies

Secondo i bookmaker, uno dei risultati esatti più probabili per il match tra Bayern Monaco e Leverkusen è il pareggio 1-1. Gli operatori si aspettano che entrambe le squadre riescano a segnare, ma che nessuna delle due prevalga nel primo incontro di questa doppia sfida degli Ottavi di Champions. La quota più alta per questo risultato è offerta da Betsson, che la propone a 7.50, seguita da Goldbet e Lottomatica, con una quota di 6.50.

Bayern Monaco-Leverkusen: i precedenti

Bayern-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni

Negli ultimi 10 confronti diretti, il bilancio è perfettamente equilibrato: il Bayern Monaco ha vinto 3 volte, il Leverkusen ha trionfato in altrettante occasioni, mentre ci sono stati 4 pareggi. L'ultimo incontro, risalente al 15 febbraio, è terminato con un pareggio a reti inviolate (0-0). La finale della DFB Pokal, invece, è stata vinta dal Leverkusen con un 0-1, grazie al gol siglato da Tella.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista del match d'andata degli Ottavi di Champions:

Bayer Leverkusen (4--4-2): Hradecky; Mukiele, Tah, Tapsoba, Hincapie; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Tella, Wirtz.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Dier, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Sane; Kane.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, derby di Germania valido per gli ottavi di Champions, sarà trasmesso in diretta TV alle 21:00 su Sky Sport. Inoltre, la partita sarà disponibile in streaming su Sky Go (per gli abbonati Sky) e Now TV, accessibili su tutte le piattaforme mobili, come smartphone, smart TV e tablet.