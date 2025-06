Bayern Monaco-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bayern Monaco Inter + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Bayern Inter sul vincente

A mio giudizio sarà una partita equilibrata, con una netta superiorità territoriale iniziale del Bayern Monaco, che riuscirà a portarsi in vantaggio per primo. L'Inter però reagirà e troverà la rete del pareggio, che cercherà di difendere con tutte le sue forze. In virtù di ciò, per l'andata dei Quarti di Finale di Champions League, il mio consiglio è di puntare sul Segno X. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bayern-Inter? Ecco le quote

Quote Bayern Monaco Inter Over/Under

Il nostro Pronostico Bayern Inter Gol Sì/No

Il Bayern Monaco, davanti ai propri tifosi, farà di tutto per trovare la via del gol. L'Inter vanta un attacco di grande qualità e, in Europa, ha già dimostrato di saper essere estremamente cinica quando serve. Puntiamo su un ritardo statistico: gli ultimi 3 precedenti tra le due compagini sono terminati con il segno No Gol. A nostro giudizio si verificherà un cambio di tendenza.

Questa sera, alle ore 21:00, l'Inter scenderà in campo contro il Bayern Monaco per cercare di conquistare una fetta di qualificazione alle Semifinali. Per farlo però dovranno uscire dalla Germania con un risultato positivo, in modo da affrontare la gara di ritorno a Milano con maggiore entusiasmo e fiducia. In questo articolo, i nostri esperti offriranno il loro pronostico per la partita, con un'analisi dettagliata delle quote per il match Bayern Monaco-Inter proposte dai principali bookmaker.Da una prima analisi sulle. All'Inter invece, servirà una vera e propria impresa per uscire dalla Germania con un 'bottino pieno' presentando una quota media di 4.20. Prima di scoprire il nostro pronostico su Bayern-Inter, vi presentiamo unaBayern-Inter si preannuncia come una partita molto combattuta, con i bavaresi che partono con il favore del pronostico, anche grazie al supporto caloroso del proprio pubblico. A nostro avviso, il match potrebbe concludersi con un pareggio o con una vittoria di misura per il Bayern Monaco.In ogni caso, riteniamo che la qualificazione si deciderà nel match di ritorno.Infatti, le quote relative all'Over/Under 2,5 sono praticamente identiche, a testimonianza della difficoltà nel prevedere il numero di gol che caratterizzerà il match. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Champions come Bayern Monaco-Inter senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bayern-Inter tra diversi bookies:



Bayern-Inter: i precedenti

Statistiche Bayern Monaco-Inter

In ben 8 occasioni degli ultimi 10 precedenti, le sfide tra Bayern e Inter si sono concluse con l'Under 2,5.

Negli ultimi cinque precedenti disputati, il Bayern ha realizzato per primo il gol in 4 occasioni.

In tutti gli ultimi cinque precedenti si è verificato il segno Under 4,5 cartellini.

Le probabili formazioni Bayern Monaco-Inter

Bayern (4-2-3-1) Inter (3-5-2) Urbig Sommer Laimer Pavard Kim Acerbi Dier Bastoni Guerreiro Darmian Goretzka Calhanoglu Kimmich Barella Olise Mkhitaryan Muller Dimarco Soulé Lautaro Kane Thuram All. Kompany All. Inzaghi Ultimo aggiornamento: 8 aprile

Dal 2006 a oggi, Bayern e Inter si sono affrontate in ben 7 partite ufficiali con il seguente bilancio: 4 vittorie per i bavaresi, 2 per i nerazzurri e un solo pareggio (nel 2006). Nell'ultimo incrocio tra le due compagini è stato il Bayern Monaco ad avere la meglio per 2-0 con le reti realizzate da Pavard e Choupo-Moting.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bayern Monaco-Inter, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse