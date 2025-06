Pronostico Belgio-Italia, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Belgio-Italia e il parere dei bookies

Dal mio punto di vista, il Belgio ha tutte le carte in regola per vincere la partita. La squadra avrà sicuramente la determinazione per fare bene, sfruttando il fattore casa e la necessità di rilanciarsi nella competizione. Andrea Stefanetti

Giovedì 14 novembre, alle ore 20.45, si terrà il match tra. La partita, che si svolgerà al King Baudouin Stadium, è valida per il quinto turno della UEFA Nations League. Prima di entrare nel dettaglio del, ecco alcune delle quote più rilevanti per questa sfida:Il Belgio attualmente occupa il terzo posto nel girone con 4 punti, ed è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Francia. Situazione completamente diversa per l'Italia, che si trova in testa alla classifica con 10 punti e arriva da una convincente vittoria per 4-1 contro Israele.. I padroni di casa avranno l'obbligo di trovare la vittoria per continuare a sperare in una qualificazione, l'Italia invece ha l'occasione di conquistare il pass per il turno successivo con una giornata d'anticipo.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione europea:

Quale sarà il risultato esatto di Belgio Italia? Il pronostico dei bookies

Secondo i bookmaker, il. Si prevede una partita equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre determinate a ottenere i tre punti. Alla fine, il Belgio dovrebbe segnare senza subire gol. La quota più alta per questo risultato è offerta da Snai a 9, seguita da Sisal a 8,75 e Quigioco a 8.

Belgio-Italia: i precedenti

Belgio Italia: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Sono ben 25 i precedenti tra Italia e Belgio, due nazionali che si sono spesso sfidate in partite decisive e di grande spettacolo. Gli Azzurri vantano un netto vantaggio nelle statistiche con 16 vittorie, a fronte di 5 pareggi e altrettante sconfitte subite dai Diavoli Rossi. L’ultimo incontro tra le due squadre risale alla gara di andata della Nations League, terminata con un avvincente 2-2.Per l'importante sfida contro il Belgio, il CT Luciano Spalletti schiererà la Nazionale con un modulo 3-5-1-1, puntando su Raspadori come trequartista a supporto dell'unica punta Retegui. Il Belgio, invece, risponderà con un modulo 4-2-3-1, che prevede Lukebakio, De Ketelaere e Doku alle spalle del centravanti Lukaku.: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.La sfida tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1, permettendo a tutti gli appassionati di seguire le emozioni del match comodamente in TV. Inoltre, per chi preferisce guardare la partita online, sarà disponibile anche lo streaming su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, accessibile sia da computer che da dispositivi mobili.