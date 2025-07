Belgio-Italia femminile pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Confronto quote Belgio-Italia femminile + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Belgio-Italia femminile sul vincente

A mio avviso, l’Italia ha tutte le carte in regola per conquistare la vittoria senza particolari difficoltà. Le Azzurre arrivano da tre risultati utili consecutivi e si presentano determinate a proseguire il loro cammino europeo nel migliore dei modi. La squadra può contare su giocatrici di grande esperienza e talento, pronte a trascinare il gruppo sin dalle prime battute del torneo e a fare la differenza nei momenti chiave. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Belgio-Italia femminile? La chicca dell'esperto

Quote Belgio donne-Italia femminile Over/Under

Giovedì 3 luglio alle ore 18, allo Stade Tourbillon di Sion, in Svizzera, si alzerà ufficialmente il sipario sul Girone B degli Europei femminili 2025. A scendere in campo saranno. Per le Azzurre, guidate da Andrea Soncin, si tratta dell'esordio nel torneo, un'occasione fondamentale per partire con il piede giusto e dimostrare tutto il proprio valore in una competizione di altissimo livello. Dall'altra parte, il Belgio si presenta come una squadra solida e ben organizzata, pronta a giocarsi fino in fondo le proprie chance per accedere alla fase successiva. In questo articolo vi proponiamo ilSecondo i principali siti di scommesse, è l'Italia a partire con i favori del pronostico. La vittoria delle Azzurre è infatti quotata intorno a 1.80, a conferma della volontà di iniziare con il piede giusto il torneo, spinte anche da una serie positiva di tre risultati utili consecutivi. Più alta invece la quota per il successo del Belgio, fissata a 4.15 volte la posta, a testimonianza del momento altalenante che la formazione belga sta attraversando.Un match fondamentale per iniziare con il piede giusto la competizione. Entrambe le formazioni ambiscono a diventare protagoniste di questo Europeo, spinte dalla voglia di dimostrare il proprio valore in un contesto di altissimo livello.Un'indicazione chiara della solidità e dell'efficacia delle Azzurre, che arrivano all'esordio con fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.Le quote per l'Over 2.5 sono infatti generalmente più basse rispetto a quelle dell'Under, segnale evidente delle aspettative su una gara tattica, combattuta e con molti gol. A seguire, vi proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori di scommesse:

Statistiche Belgio-Italia femminile

⁠L’Italia non perde da 3 partite consecutive.

Nelle ultime 10 partite disputate dal Belgio, le belghe hanno ottenuto 5 vittorie e subito 5 sconfitte.

Nelle ultime 7 partite disputate dall’Italia, in 5 occasioni le Azzurre sono state la prima squadra a segnare.

Negli ultimi 5 precedenti tra Belgio e Italia, in 4 occasioni è stato il Belgio a trovare per primo la via del gol.

Probabili formazioni di Belgio-Italia donne

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Belgio-Italia, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert: Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Oliviero; Caruso, Giugliano, Severini; Cantore, Piemonte, Bonansea.