Berrettini-Rune pronostico e quote, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Berrettini-Rune: confronto quote e il parere dei bookies

A mio parere, Berrettini ha buone possibilità di vincere il match. Se riesce a chiudere l’incontro entro quattro set, credo che possa farlo con relativa facilità. Tuttavia, se il match dovesse prolungarsi al quinto set, l’italiano potrebbe incontrare maggiori difficoltà, sia a livello fisico che mentale. La gestione dei momenti chiave sarà quindi fondamentale per determinare l’esito della partita. Andrea Stefanetti

Dopo aver battuto in rimonta Norrie, Berrettini affronterà Rune nel secondo turno degli Australian Open. Prima di visionare il mio pronostico e il parere dei bookies su chi vincerà il match, ecco unaPer il secondo turno degli Australian Open, i nostri esperti hanno proposto la scommessa sulla quota "Tie Break nel 1° set Sì". Questa opzione risulta vincente se il primo set raggiunge almeno 13 giochi, condizione necessaria per arrivare al tie-break. La scelta si basa sull’aspettativa di un match particolarmente equilibrato, con entrambi i giocatori solidi al servizio.. Rune, durante la scorsa stagione, ha mostrato diverse difficoltà di continuità, alternando prestazioni di alto livello a cali improvvisi. Al contrario, il tennista italiano, dopo un inizio complicato segnato da infortuni, è riuscito a ritrovare la forma migliore. Ha chiuso l'anno in crescendo, giocando un ruolo decisivo nella vittoria della Coppa Davis. Inoltre, sulla carta, la superficie sembra adattarsi particolarmente bene alle caratteristiche di Berrettini, un ulteriore punto a suo favore.Prima di visionare il secondo mio pronostico sulla sfida degli Australian Open, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sul primo Slam della stagione:

Quale sarà il risultato esatto di Berrettini Rune? Il parere dei bookies nel Set Betting

Secondo i bookmaker, il risultato più probabile per il match tra Berrettini e Rune è il 3-1 in favore dell’italiano. Questo punteggio, che prevederebbe un solo set vinto da Rune, ricalcherebbe lo stesso esito del recente match di Berrettini contro Norrie. La quota per il 3-1 è offerta a 4.55 su Gekobet e Betsson, mentre su Lottomatica è leggermente inferiore, a 4.50.

Berrettini-Rune: i precedenti

Giorno, orario e dove vedere il match

Dal 2022 a oggi, Matteo Berrettini e Holger Rune si sono sfidati cinque volte, con il bilancio nettamente favorevole al danese. Rune ha prevalso in quattro occasioni: ad Acapulco e Montecarlo (per ritiro di Berrettini) nel 2023, e a Cincinnati e Shanghai nel 2024. L’ultima sfida, a Shanghai, ha visto Rune vincere in rimonta con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3. L'unica vittoria di Berrettini risale al 2022 in occasione dei trentaduesimi di finale di Indian Wells (6-3, 4-6, 6-4).Il match tra Matteo Berrettini e Holger Rune, valido per il secondo turno degli Australian Open 2025, si terrà giovedì 16 gennaio, con inizio previsto nella prima mattina italiana (dalle 7 in poi). Questo incontro, molto atteso, sarà trasmesso in diretta su Eurosport, accessibile tramite Sky e Dazn.