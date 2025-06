Bodo Glimt-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bodo Glimt Lazio + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Bodo Glimt-Lazio sul vincente

A mio giudizio e tenendo in considerazione la rosa a disposizione di Marco Baroni, la Lazio batterà il Bodo/Glimt. Nonostante il freddo e la forza dei norvegesi all’Aspmyra Stadion, i biancocelesti possono ottenere il bottino pieno per mettersi in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno che si giocherà all’Olimpico di Roma. Inoltre, la squadra norvegese ha appena iniziato il campionato, quindi potrebbe non essere ancora al massimo da un punto di vista fisico Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bodo Glimt-Lazio? Ecco le quote

Quote Bodo Glimt-Lazio Over/Under

Il nostro Pronostico Bodo Glimt-Lazio Gol Sì/No

Arrivati a questo punto dell'Europa League, non ci sono squadre nettamente favorite: le due formazioni si affronteranno a viso aperto, pronte a lottare per determinare l'esito della qualificazione. La Lazio è la squadra che ha segnato di più nella League Phase di UEFA Europa League e il Bodo/Glimt ne ha segnati soltanto cinque in meno. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. Il Bodo/Glimt punta su Hogh, la Lazio ritrova Castellanos e ha un Isaksen in un grande momento.

Lo stadio Aspmyra Stadion sarà il campo in cui si giocherà la gara d'andata dei quarti di finale di Europa League, che si preannuncia avvincente, visto che entrambe le squadre vogliono subito indirizzare il discorso qualificazione. I norvegesi sono reduci da un grande momento, avendo vinto le prime due giornate di campionato. I biancocelesti hanno espugnato il Gewiss Stadium di Bergamo rilanciandosi nella corsa per un piazzamento in UEFA Champions League. In questo articolo, Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che. La vittoria del Bodo/Glimt, invece, è quotata a oltre 3 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbero avere i norvegesi con una delle squadre favorite per la vittoria finale. Per Bodo/Glimt-Lazio ci aspettiamo una partita avvincente e combattuta, magari anche con diversi gol. Da un lato, troviamo un Bodo/Glimt che cerca una nuova impresa in campo europeo ed è reduce da due partite di fila vinte in campionato. Dall'altro, invece, la Lazio di Marco Baroni che ha ritrovato entusiasmo dopo aver battuto l'Atalanta in campionato, tornando alla vittoria dopo 4 gare. Pertanto, Infatti, le quote per l'Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Under. Dopo un'analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati anche più di tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre che lottano per segnare più reti possibile e provare ad avere un vantaggio in vista della gara di ritorno. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella partita, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bodo Glimt-Lazio tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per l'andata dei Quarti di Finale dell'ex Coppa Uefa

Bodo Glimt-Lazio: i precedenti

Statistiche Bodo Glimt Lazio

Il Bodo/Glimt non ha subito nessun gol nelle ultime tre gare giocate tra campionato e coppa nazionale.

Cinque delle ultime sette partite giocate dalla Lazio sono finite con entrambe le squadre a segno

In cinque delle ultime sei gare, il Bodo/Glimt ha segnato il primo gol.

In sette delle ultime nove gare, la Lazio ha collezionato un Over 2,5 Cartellini.

In quattro delle ultime cinque gare, la Lazio ha collezionato un Under 2,5.

Le probabili formazioni Bodo Glimt Lazio

Bodo/Glimt (4-3-3) Lazio (4-2-3-1) Haikin Provedel Sjovold Hysaj Bjortuft Gila Gundersen Romagnoli Bjorkan Marusic Evjen Guendouzi Berg Vecino Saltnes Isaksen Sorli Pedro Hogh Zaccagni Blomberg Castellanos All. Knutsen All. Baroni Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Lazio e Bodo/Glimt non si sono mai sfidate nella propria storia. I biancocelesti hanno sfidato soltanto una squadra norvegese. Nella stagione 2015/16, la Lazio ha vinto il doppio confronto con il Rosenborg nella fase a gironi di UEFA Europa League. Il Bodo/Glimt, invece, ha sfidato 11 volte le squadre italiane. Il bilancio è negativo: tre vittorie (tutte arrivate in casa), un solo pareggio e sette sconfitte.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bodo Glimt-Lazio, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse