Bodo Glimt-Tottenham pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

A mio parere, il Tottenham porterà a casa la vittoria e conquisterà l’accesso alla finale di Europa League. Gli Spurs puntano fortemente su questa competizione per dare un senso a una stagione deludente, come dimostra l’attuale 16° posto in campionato. La squadra di Postecoglou parte con un vantaggio importante grazie al successo ottenuto nella gara d’andata, ma non potrà permettersi distrazioni: il Bodø/Glimt giocherà con il coltello tra i denti, deciso a tentare il tutto per tutto davanti al proprio pubblico. Andrea Stefanetti

Dopo il 3-1 dell’andata il Bodo proverà a indirizzare subito la partite per cercare una rimonta e conquistare la finale. Nelle ultime 8 sfide disputate dal Tottenham, in ben 7 occasioni si è verificato il segno Gol Sì. Negli ultimi 5 match disputati dal Bodo Glimt, in quattro occasioni sono stati realizzati almeno 3 gol.

Questa sera, alle ore 21:00, il Bodo Glimt affronterà il Tottenham alll’Aspmyra Stadion, in una sfida valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. I norvegesi cercheranno il riscatto dopo la sconfitta di Londra, mentre gli Spurs arrivano da un pareggio contro il West Ham.Da una prima analisi delle quote sul match, risulta chiaro che il Tottenham di Postecoglou parte con i favori del pronostico: la vittoria degli Spurs è infatti offerta in media a 2.25. Più alta la quota per il successo del Bodø/Glimt, fissata intorno a 2.88, segno delle difficoltà previste per i norvegesi nel tentativo di ribaltare il risultato dell’andata. Prima di svelarvi il pronostico dei nostri esperti su Bodø/Glimt–Tottenham, vi presentiamo laPer Bodø/Glimt–Tottenham ci aspettiamo una sfida spettacolare in cui vi sono alte probabilità di vedere più di una rete realizzata. I padroni di casa cercheranno con determinazione di ribaltare il 3-1 dell’andata, spinti dall’entusiasmo del pubblico e dalla voglia di conquistare una storica finale europea. Di fronte, un Tottenham reduce dal pareggio in Premier League contro il West Ham, risultato che ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà della squadra di Postecoglou in campionato. Alla luce di questi elementi, i risultati più probabili appaiono essere l’1-2 o l’1-3 in favore degli inglesi.. Le quote per l’Over 2.5 risultano infatti più basse rispetto a quelle per l’Under, segnale che gli operatori si aspettano una gara con diverse marcature.Di seguito, proponiamo un confronto dettagliato delle quote Under/Over offerte dai principali operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Europa League come Bodo Glimt-Tottenham senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida equilibrata e in cui vi saranno poche reti realizzate. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bodo Glimt-Tottenham tra diversi bookies:



Statistiche Bodo-Tottenham

Nelle ultime 5 partite disputate, in quattro occasioni il Tottenham ha realizzato la prima rete.

Nelle ultime quattro sfide, il Tottenham ha sempre subito almeno un gol.

Nelle ultime cinque partite del Bodo Glimt, in quattro occasioni ci sono stati più di 11 corner.

Bodo Glimt (4-3-3) Tottenham (4-3-3) Haikin Vicario Sjovold Porro Gundersen Romero Nielsen Van de Ven Bjorkan Udogie Fet Kulusevski Hauge Bentancur Saltnes Bissouma Maatta Johnson Hogh Richarlison Blomberg Tel All. Knutsen All. Postecoglou Ultimo aggiornamento: 8 maggio

Le due formazioni si sono affrontate una sola volta nella loro storia, ovvero nel match d’andata delle semifinali di Europa League. Il bilancio sorride al Tottenham, che ha conquistato l’unico successo della sfida imponendosi con un netto 3-1 sugli avversari.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bodo Glimt-Tottenham, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse