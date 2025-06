Bologna-Genoa pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bologna-Genoa + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Bologna-Genoa sul vincente

A mio avviso il Bologna ha buone possibilità di conquistare la vittoria, spinto dal calore del proprio pubblico. Nel corso della stagione, i rossoblù hanno mostrato grande solidità in casa, riuscendo spesso a mettere in difficoltà anche avversari di livello superiore. Di fronte troveranno un Genoa che, nelle ultime uscite di campionato, è apparso meno compatto e più vulnerabile. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bologna-Genoa? Ecco le quote

Quote Bologna-Genoa Over/Under

Il nostro Pronostico Bologna Genoa Gol Sì/No

Nell’ultimo turno di campionato entrambe le squadre hanno trovato la via del gol Nell'ultimo confronto tra le due compagini, si è verificato il segno Gol Sì. Sul piano offensivo, le due squadre possono contare su elementi di qualità: il Genoa farà affidamento su Pinamonti, mentre il Bologna punterà su Orsolini.

Sabato 24 maggio, alle ore 18:00, lo stadio Dall’Ara di Bologna sarà il palcoscenico della. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento dopo una sconfitta: i padroni di casa sono stati battuti dalla Fiorentina, mentre il Genoa è reduce da un ko contro l’Atalanta. In questo articolo vi proponiamo ilDall’analisi preliminare delle quote proposte dai principali bookmaker, emerge che. Questo dato riflette sia la volontà di riscatto della squadra, sia il fatto che al Dall’Ara la formazione guidata da Italiano si dimostra particolarmente solida. Al contrario, il successo del Genoa è quotato a 6.50 volte la posta, un valore che evidenzia le difficoltà incontrate in trasferta dal club ligure nel corso della stagione. Prima di entrare nel dettaglio del pronostico elaborato dai nostri esperti per Bologna-Genoa, vi segnaliamo unaIl Bologna cercherà di riscattarsi dopo la rimonta subita contro la Fiorentina, mentre il Genoa è a sua volta intenzionato a reagire dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Considerando le recenti prestazioni di entrambe le squadre, i, un chiaro segnale che anche gli operatori si aspettano una gara vivace con almeno tre reti realizzate. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori sul match:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Bologna Genoa senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Alla luce di questi elementi, ci sono tutte le premesse per assistere a una gara spettacolare in cui entrambe le compagini vanno a segno. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bologna Genoa tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la 38esima giornata, ecco alcuni approfondimenti utili sul nostro campionato e sulle coppe europee:

Bologna-Genoa: i precedenti

Statistiche Bologna-Genoa

Nel corso della storia, Bologna e Genoa si sono affrontate ben 132 volte. Il bilancio dei precedenti sorride ai rossoblù, con 50 vittorie per il Bologna, 39 successi per il Genoa e 43 pareggi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale all’ottava giornata del campionato in corso, disputata lo scorso ottobre, e si è concluso con il risultato di 2-2. L’ultima vittoria del Genoa in trasferta contro il Bologna risale invece alla 36ª giornata della stagione 2020/21, quando i liguri si imposero per 0-2 al Dall’Ara.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bologna Genoa, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti scommesse:

Il Genoa non vince da sei giornate.

Negli ultimi 7 precedenti, in 5 occasioni ci sono stati meno di 4.5 cartellini.

Il Genoa non mantiene la porta inviolata da 5 partite.

Il Bologna ha realizzato 6 dei 7 rigori concessi in campionato.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa