Bologna-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Il nostro Pronostico Bologna Juventus sul vincente

A mio avviso, il Bologna conquisterà i '3 punti'. La squadra di Tudor crede fortemente nella possibilità di conquistare il quarto posto in campionato e affronterà questo scontro diretto con grande determinazione. I rossoblù vogliono riscattare il pareggio dell’ultimo turno e, soprattutto al Dall’Ara, si sono dimostrati quasi imbattibili, riuscendo spesso a mettere in difficoltà anche le big del campionato. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bologna Juve? Ecco le quote

Quote Bologna-Juve Over/Under

Il nostro Pronostico Bologna-Juventus Gol Sì/No

I punti in questa fase del campionato 'scottano' e le due squadre potrebbero puntare a curare prima la fase difensiva e poi quella offensiva. Puntiamo su un ritardo statistico: in ben 5 occasioni degli ultimi 6 precedenti, i match sono terminati con il segno No Goal. A nostro avviso a partire da questo match, ci sarà un inversione di tendenza. Il Bologna ha dimostrato di saper affrontare a testa alta tutte le big del campionato davanti al proprio pubblico, mostrando solidità difensiva e un eccellente equilibrio tra i reparti.

Domenica 4 maggio alle ore 20:45, allo stadio Renato Dall’Ara, il Bologna affronterà la Juventus in un match valido per la 35ª giornata di Serie A. Una sfida dal sapore europeo, con entrambe le squadre in corsa per il quarto posto in classifica. I rossoblù arrivano da un pareggio a reti bianche contro l’Udinese, mentre i bianconeri hanno superato il Monza per 2-0 nell’ultima giornata.Analizzando le quote, il Bologna parte con un leggero vantaggio secondo i bookmaker: il successo dei padroni di casa è quotato in media a 2.50. Più alta, invece, la quota per la vittoria esterna della Juventus, proposta attorno a 3.50, a conferma dell’ottimo rendimento dei rossoblù tra le mura amiche e della loro solidità contro le big del campionato. Prima di entrare nel dettaglio del nostro pronostico su Bologna–Juventus, vi segnaliamo una quota maggiorata selezionata e consigliata dal nostro team di esperti:Il Bologna parte leggermente favorito, grazie al fattore campo e a un momento di forma decisamente positivo. I rossoblù hanno tutte le carte in regola per mettere in difficoltà una Juventus che, nelle ultime uscite, è apparsa più compatta e competitiva. Considerando le caratteristiche delle due squadre, i risultati più probabili sembrano essere l’1-0 o il 2-0 a favore del Bologna.. Le quote per l’esito Under 2.5 sono infatti più basse rispetto a quelle dell’Over, un chiaro indicatore delle aspettative per una partita tattica, equilibrata e con spazi limitati. Di seguito vi proponiamo un confronto dettagliato delle principali quote Under/Over offerte dai principali bookmaker:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Bologna-Juve senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito . Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita equilibrata e con poche reti. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bologna-Juve tra diversi bookies:



Bologna Juve: i precedenti

Statistiche Bologna-Juventus

Nel corso della storia, Bologna e Juventus si sono affrontate 191 volte in tutte le competizioni. Il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri, che hanno ottenuto 94 vittorie contro le 29 dei rossoblù, mentre i pareggi sono stati 68. L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla 15ª giornata di campionato, disputata a dicembre all’Allianz Stadium di Torino, e si è concluso con un pareggio spettacolare per 2-2.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bologna-Juventus, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse:

Il Bologna non perde da tre partite.

In quattro delle ultime cinque partite disputate dalla Juventus, i 'bianconeri' hanno trovato per primi la via del gol.

​Negli ultimi 6 precedenti, in cinque occasioni il Bologna è passato per primo in vantaggio.

Le probabili formazioni Bologna-Juventus