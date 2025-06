Pronostico Bologna Milan con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Bologna Milan

A mio avviso, il Milan conquisterà i '3 punti'. Nelle ultime uscite stagionali ho visto un 'Diavolo' in forma che ha ritrovato personalità e spirito di squadra. Alessandro Pallotta

Alle ore 18:00 di sabato 26 ottobre, allo stadio Renato Dall'Ara, si sfideranno. Prima di rivelarvi il, vi presento le quote offerte da diversi operatori per questa partita:Il Bologna è uscito sconfitto nell'ultimo turno di Champions League, mentre in campionato hanno registrato un pareggio nell'ultimo incontro. Discorso diverso per il Milan. I rossoneri sono reduci dal successo in Champions League contro il Bruges e, nell'ultimo turno di campionato, hanno conquistato i tre punti.. I 'rossoneri' però, non avranno vita facile, in quanto affrontano un Bologna che arriva a questo match dopo aver raccolto ben sei risultati utili consecutivi in campionato.

Quote speciali su Bologna Milan

I pronostici Bologna-Milan più interessanti

Consiglio risultato esatto di 0-1 a 9.40 su Quigioco

Consulto del VAR in Bologna Milan

Morata primo marcatore

In occasione del match Bologna-Milan, valido per la nona giornata di campionato, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.A mio giudizio quella che andrà in scena allo Stadio Dall'Ara sarà una partita equilibrata in cui la spunterà il Milan realizzando una rete e mantenendo la porta inviolata. In virtù di ciò punto sul risultato esatto di 0-1 in favore dei 'rossoneri'. La quota più alta è su Quigioco a 9.40, seguita da Betsson (9.00), Snai (8.75).Nell'ultima sfida del Milan contro l'Udinese, il VAR ha avuto un ruolo centrale, e a mio avviso, potrebbe tornare protagonista anche nella partita contro il Bologna. Prevedo che ci saranno più di un episodio controverso che richiederà la consultazione del VAR. Attualmente, la quota più alta per questo esito è offerta da Snai e Betsson a 3.50, mentre Quigioco propone una quota leggermente inferiore (3.00).Arrivato nella rosa durante l'ultimo mercato estivo, Morata si è integrato perfettamente nel progetto di Fonseca. Per questo motivo, consiglio di puntare sull'attaccante spagnolo come primo marcatore nella sfida tra Bologna e Milan. Attualmente, la sua quota è di 6.20 su Quigioco, mentre Betsson lo offre a 6.00 e Snai a 5.25.

Dove trovare le migliori quote su Bologna-Milan

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Bologna-Milan

Probabili formazioni Bologna-Milan

Nella storia, Bologna e Milan si sono affrontate 186 volte. Il bilancio è equilibrato, con 52 vittorie per il Bologna e 52 per i rossoneri, mentre i pareggi ammontano a 47. Nell'ultimo incontro, risalente a gennaio, la partita è terminata 2-2.

Ecco le possibili scelte di Italiano e Fonseca per la sfida valida per la nona giornata di Serie A:



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannīs; Urbański, Freuler, Moro; Orsolini, Castro, Ndoye. Allenatore: Vincenzo Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Tomori, Thiaw, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca



Per il Bologna, Orsolini e Ndoye affiancheranno Castro nel tridente offensivo, con Dallinga in panchina. A centrocampo, c'è un ballottaggio tra Fabbian e Urbanski a causa dell'indisponibilità di Aebischer. Lykogiannis è favorito su Miranda per la fascia sinistra. Fonseca potrebbe escludere nuovamente Leao, optando per Okafor nel tridente con Pulisic e Chukwueze a supporto di Morata.

Dove vedere il match in diretta tv e in streaming

La partita Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta su DAZN a partire dalle 18:00 di sabato 26 ottobre 2024. Sarà visibile tramite l'app DAZN sul decoder Sky Q, con l'attivazione del canale possibile nella sezione "Il mio account".