Bologna-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Bologna Napoli + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Bologna Napoli sul vincente

A mio avviso e tenendo conto di un’analisi accurata, il Bologna di Vincenzo Italiano potrebbe anche vincere la sfida. I rossoblù sono reduci da un grandissimo momento do forma e hanno vinto le ultime sette gare giocate al Dall’Ara. Dopo un avvio altalenante, il Bologna ha ingranato e si è ricreato l’entusiasmo della scorsa stagione: il Dall’Ara spingerà Orsolini e compagni per provare a battere il Napoli, come già fatto con Borussia Dortmund, Milan e Lazio. Gli azzurri non vincono fuori casa da quattro partite. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Bologna Napoli? Ecco le quote

Quote Bologna-Napoli Over/Under

Il nostro Pronostico Bologna Napoli Gol Sì/No

Nella fase finale della stagione ogni punto vale doppio ed entrambe le squadre puntano alla vittoria. I calciatori tendono a dare il massimo in questa fase. Nelle ultime cinque gare giocate, in ben tre occasioni le due squadre hanno segnato più di tre gol. Le due squadre puntano su calciatori in un grande momento di forma: Orsolini e Lukaku possono regalare gol e spettacolo.

La 31esima giornata si chiude oggi, lunedì 7 aprile, con il. Il Dall’Ara ospiterà uno dei big match del 31º turno di Serie A che si preannuncia interessante, visto che entrambe le squadre cercano punti importanti per i propri obiettivi e stanno vivendo un grande momento. Gli emiliani vogliono punti pesantissimi per poter allungare sulle concorrenti e blindare il quarto posto in classifica, mentre gli azzurri vogliono i tre punti per continuare la corsa allo scudetto e provare ad avvicinarsi all’Inter capolista. In questo articolo, vi presenteremo il, con un’analisi approfondita delle quote di Bologna-Napoli offerte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Antonio Conte è considerata favorita dai bookmaker, con una media di 2.60. La vittoria del Bologna, invece, è quotata in media a 2.80, a testimonianza di come la partita sia considerata equlibrata. Prima di scoprire il nostro pronostico su Bologna-Napoli, vi presentiamo laDa un lato, troviamo un Bologna che sta vivendo un momento esaltante. La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto le ultime sei gare giocate tra campionato e Coppa Italia, con l’approdo in finale che è solo una formalità.Dall’altro, invece, c’è un Napoli che è tornato alla vittoria nell’ultimo turno e vuole continuare a duellare con l’Inter fino alla fine per portare a casa il quarto scudetto della storia. Pertanto,Per leggere altri pronostici simili, v'invitiamo a dare un'occhiata al nostro approfondimento sulle quote risultato esatto Serie A . Infatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetta a quelle dell’Over. Dopo un’analisi accusata, siamo convinti che in questo match possano essere realizzati tre gol. Ci aspettiamo una gara apertissima, con entrambe le squadre che lottano per ottenere la vittoria che sarebbe un viatico importante per le rispettive ambizioni. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Serie A come Bologna-Napoli senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bella sfida, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Bologna-Napoli tra diversi bookies:



Bologna Napoli: i precedenti

Statistiche Bologna-Napoli

Nelle ultime nove gare giocate al Dall’Ara, il Bologna ha sempre segnato almeno due gol a partita.

Il Napoli ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite giocate lontano dal Maradona.

In otto delle ultime dieci sfide, si è collezionato un Under 4,5 Cartellini.

Negli ultimi otto precedenti, in sei occasioni si è registrato un Under 10,5 Corner.

In quattro occasioni su cinque, il Bologna ha segnato il primo gol.

Le probabili formazioni Bologna Napoli

Bologna (4-2-3-1) Napoli (4-3-3) Skorupski Meret Holm Di Lorenzo Beukema Rrahmani Casale Buongiorno Miranda Olivera Freuler Anguissa Ferguson Lobotka Orsolini McTominay Odgaard Politano Ndoye Neres Dallinga Lukaku All. Italiano All. Conte Ultimo aggiornamento: 7 aprile

Bologna e Napoli si sono sfidate complessivamente 151 volte tra tutte le competizioni. Il bilancio è in favore degli azzurri, che hanno vinto 61 volte. La squadra di Antonio Conte si è imposta con un largo 3-0 nella gara d’andata, giocata al Maradona lo scorso agosto. Il Bologna ha vinto 48 volte e l’ultimo successo è arrivato lo scorso anno. I pareggi, invece, sono 42.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Bologna-Napoli, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse