Braga-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Lazio vince + Gol Sì

8.50 9.50 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di bet365 sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Braga-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

Il Braga condurrà la partita contro la Lazio. I portoghesi andranno all’arrembaggio per provare a giocarsi le proprie carte nel playoff di Europa League. Gli uomini di Baroni vogliono mantenere la propria imbattibilità, ma vedo favoriti i portoghesi. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle ore 21:00, la Lazio affronterà il Braga in una trasferta valida per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League. Prima di mostrarvi il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi presentiamo laEcco invece le quote di Braga-Lazio di diversi operatori:La Lazio può praticamente considerarsi prima nel girone e già qualificata al prossimo turno, mentre il Braga andrà alla ricerca di punti per cercare di entrare nelle prime ventiquattro.I portoghesi avranno più motivi di voler vincere questa partita e cercheranno di guadagnare i 3 punti. La Lazio, forte di qualificazione già raggiunta, cercherà di far rifiatare qualche giocatore in vista del campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sull'ottava giornata di Europa League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla ex Coppa Uefa:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Braga-Lazio? Il parere dei bookies

Sarà una partita dove sicuramente gli stimoli maggiori saranno da parte del Braga che andrà alla ricerca di una vittoria che permetterebbe ai portoghesi di qualificarsi ai playoff. Occhio, però, alla formazione di Baroni che vorrà mantenere la propria imbattibilità in campo europeo.Su Goldbet la quota dell’1-1 è di 7.00, 8.00 su Snai e 7.50 su Betsson.

● ● ●

Braga Lazio: i precedenti

Sporting Braga Lazio: le probabili formazioni

Le due squadre non si sono mai affrontate in Europa League. Sarà dunque una sfida inedita fra due squadre che hanno obiettivi diversi per la classifica di questa competizione: la Lazio, quasi sicura del primo posto, punta ad accrescere il record di punti in questa competizione, il Braga invece ha bisogno di una vittoria per entrare ai Playoff.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'ottava giornata della fase campionato di Europa League:

Braga (3-4-2-1): Hornicek; Bambu, Oliveira, Niakaté; Fernandes, Moutinho, Gorby, Martinez; Horta, Gharbi; Ouazzani.

Lazio (4-2-3-1): Mandas, Marusic, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Thaouna, Pedro; Noslin.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La gara tra Sporting Braga e Lazio, valida per l'ultima giornata della fase campionato di Europa League, è in programma per questa sera alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.