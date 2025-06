Confronto quote Brasile-Paraguay + maggiorate ed esclusive (Qualificazioni Mondiali)

Il nostro Pronostico Brasile-Paraguay delle Qualificazioni Mondiali

A mio avviso e tenendo il grande entusiasmo dato dall’arrivo di Carlo Ancelotti, il Brasile batterà il Paraguay. L’arrivo dell’ex Real Madrid ha rilanciato le ambizioni della Seleçao, che cerca disperatamente punti per conquistare la qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo due gare senza vittoria (tra cui spicca il 4-1 rifilato dall’Argentina), il Brasile vuole tornare ai tre punti e l’occasione è invitante. Battere il Paraguay permetterebbe alla squadra di Ancelotti di superarla in classifica e portarsi al terzo posto. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Brasile Paraguay? Ecco le quote

Quote Brasile Paraguay Over/Under

Il nostro Pronostico Brasile Paraguay Gol Sì/No

Mercoledì 11 giugno, con fischio d’inizio alle ore 02:45 italiane,La Neo Quimica Arena sarà la sede della sfida, valevole per la fase di qualificazione ai Mondiali del 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, che si preannuncia aperta e combattuta. La Seleçao ha pareggiato 0-0 in Ecuador nell’esordio in panchina dell’ex Real Madrid e ora cerca la prima vittoria. Il Paraguay, invece, ha battuto in casa l’Uruguay. In questo articolo,Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Carlo Ancelotti è considerata più che favorita dai bookmaker, con una media di 1.42. La vittoria del Paraguay, invece, è quotata oltre 7 volte la posta in palio, a testimonianza delle grandi difficoltà che potrebbe avere la squadra di Gustavo Alfaro in Brasile.Per Brasile-Paraguay ci aspettiamo una partita aperta e combattuta, in cui però potrebbero vedersi pochi gol. Da un lato, troviamo il Brasile che sicuramente ha ritrovato entusiasmo dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti ma che non sta attraversando un grande momento in termini di risultati. Non raggiungere la qualificazione ai Mondiali getterebbe il Brasile nel caos e sicuramente nessun calciatore vorrà contribuire a scrivere una pagina così negativa della storia. Dall’altro, invece, troviamo un Paraguay che ha battuto l’Uruguay nell’ultimo turno e cerca una partecipazione che manca dal 2010 (quando riuscì a battere l’Italia di Marcello Lippi). Pertanto, iInfatti, le quote per l’Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell’Over. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Qualificazioni Mondiali senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito

A nostro avviso, il match tra Brasile e Paraguay potrebbe concludersi con solo una delle due squadre a segno. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

La differenza tecnica tra le due squadre è notevole: difficilmente il Brasile concederà reti al Paraguay.

Il Paraguay ha perso sei delle ultime sette gare giocate contro il Brasile.

Il Brasile farà affidamento sulle sue stelle, con Vinicius Junior e Martinelli a caccia di gol.

Per questi motivi, ci sono tutte le condizioni per una gara a senso unico ma decisa da poche reti. Qui sotto, il confronto quote tra i bookmaker per l’esito Gol/No Gol:



Brasile-Paraguay: i precedenti

Brasile e Paraguay si sono sfidate 84 volte nella storia tra incontri ufficiali e gare amichevoli. Il bilancio sorride alla Seleçao che ha vinto ben 51 precedenti. Nelle ultime sette partite, infatti, il Brasile ne ha portate a casa sei. L’ultimo successo è arrivato nella Copa America nel 2024 per 1-4. Il Paraguay ha vinto 14 volte, tra cui l’ultimo precedente giocato lo scorso settembre e terminato 1-0. I pareggi, invece, sono 19 ma l’ultima manca dalla stagione 2015/16.

Statistiche Brasile Paraguay

Ecco alcune statistiche utili per preparare le vostre giocate su Brasile Paraguay:

Il Paraguay non ha perso nessuna delle ultime nove gare giocate.

In quattro delle ultime cinque gare giocate dal Brasile, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol.

In quattro degli ultimi cinque incontri giocati dal Paraguay si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Cinque delle ultime sei gare giocate dal Brasile sono terminate con un Under 10,5 Corner.

Le probabili formazioni Brasile Paraguay

BRASILE (4-3-3): Alisson; Vanderson, Alexsandro, Marquinhos, Alex Sandro; Bruno Guimarães, Casemiro, Gerson; Vinicius, Richarlison, Martinelli.

PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Juan Caceres, Balbuena, Alderete, Alonso; Galarza, Gomez, Cubas, Enciso; Almiron, Sanabria.