Pronostico Cagliari-Atalanta, il parere dei bookies con quote e risultato esatto

L’Atalanta affronterà il Cagliari, in trasferta, nella sedicesima giornata di campionato. La sfida si giocherà sabato 14 dicembre alle ore 15:00. Prima di condividere il mio pronostico e l'analisi dei bookmaker con le quote sul risultato esatto, ecco maggiorata selezionata dai nostri esperti sul match:

L’Atalanta guida la classifica di Serie A, continua a macinare prestazioni e risultati e vuole dare seguito al quasi perfetto cammino in campionato. Cagliari reduce dalla sconfitta esterna contro la Fiorentina ma a caccia di preziosi punti che potrebbero allontanarla dalla zona retrocessione.

Pronostico Cagliari-Atalanta, le quote e il parere dei bookies

Nonostante il Cagliari sia un 'osso duro' da affrontare in trasferta, credo proprio che l'Atalanta riuscirà a conquistare i '3 punti' e a continuare il proprio momento positivo in campionato. La quota media di 1.58 è assolutamente di valore. Andrea Stefanetti

Dopo la vittoria contro il Milan e la sconfitta su misura contro il Real, si pensa che la 'Dea' possa uscire vittoriosa dalla complicata trasferta sarda e consolidare il proprio ruolo da protagonista nella corsa Scudetto.

Quale sarà il risultato esatto di Cagliari-Atalanta? Il parere dei bookies

Sarà una partita dove il Cagliari cercherà di concedere meno spazio possibile all’Atalanta che, dalla sua, cercherà invece di trovare la via del gol sin da subito per riuscire a gestire meglio la gara. Secondo i bookmaker, il risultato più probabile è l’. Possiamo trovare la

Cagliari-Atalanta: precedenti

Cagliari Atalanta: le probabili formazioni

Dove vedere il match in diretta

Sono trentaquattro le gare giocate in Sardegna tra Cagliari ed Atalanta. Per 18 volte, i rossoblù hanno avuto la meglio, per 9 volte l’Atalanta e nelle restanti 7, ci si è divisi la posta. Il borsino delle reti recita 76 totali, media a gara di 2,2. Il Cagliari ne ha messe a segno 49, mentre solo 27 per i nerazzurri.Queste le possibili scelte di Nicola e Gasperini in vista della sfida del 16° turno di Serie A:Sherri, Zappa, Mina, Luperto, Augello, Marin, Makoumbou, Deiola, Gaetano, Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.Carnesecchi, Kossonou, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri, Samardzic, Lookman, Retegui. All. Gasperini.La partita tra Cagliari e Atalanta, in programma sabato 14 dicembre alle ore 15:00, sarà trasmessa in esclusiva DAZN. Dunque, per tutti gli appassionati sarà possibile vedere il match in streaming sull’app di Dazn o, con apposito abbonamento, anche via satellite sui canali ZONA DAZN su Sky.