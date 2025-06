Cagliari-Inter pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Inter vince + Over 3,5

Pronostico Cagliari-Inter: confronto quote e il parere dei bookies

La squadra di Inzaghi vuole proseguire la sua rincorsa alla vetta della classifica. L'Inter dispone di una rosa più ampia e forte, ma soprattutto ha dimostrato un grande adattamento dopo i numerosi infortuni che ha subito nell'ultimo periodo. Andrea Stefanetti

Cagliari e Inter si affronteranno questa sera, alle ore 18:00, in un match valido per il 18° turno di Serie A. I padroni di casa arrivano dalla sconfitta esterna contro il Venezia per 2-1. Discorso diverso per gli ospiti, che hanno vinto l'ultimo incontro a San Siro contro il Como per 2-0. Ultimo match del 2024 per Cagliari e Inter, due squadre che stanno vivendo momenti diversi. La squadra di Inzaghi ha tutte le carte in regola per chiudere al meglio l'anno, in attesa della Supercoppa Italiana.

Quale sarà il risultato esatto di Cagliari-Inter? Il parere dei bookies

Un match sicuramente impegnativo tra due squadre che vogliono continuare a perseguire i loro obiettivi. L'Inter riuscirà a conquistare i tre punti e la vittoria finale, mantenendo la porta inviolata.. La quota più alta è offerta da Quigioco a 8, seguita da Sisal a 7,75 e Betsson a 7,50.

Cagliari Inter: i precedenti

Cagliari-Inter: le probabili formazioni

Sono 98 i precedenti tra le due squadre in tutte le competizioni. Il bilancio pende nettamente a favore dell'Inter, con 50 vittorie contro le 16 del Cagliari, mentre i pareggi sono stati 32. L'ultimo incontro risale ad aprile dello scorso anno, terminato con un pareggio 2-2.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 18° turno di campionato:

Cagliari (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Marin, Makoumbou, Viola, Augello; Piccoli, Lapadula. Allenatore: Nicola.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Il match tra Cagliari e Inter, valido per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma questa sera alle ore 18:00. L'incontro, che si terrà all'Unipol Domus, è un'esclusiva DAZN. Per seguire l'evento, sarà necessario avere una connessione a Internet e un abbonamento alla celebre piattaforma streaming.