Pronostico Cagliari-Juventus, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Cagliari-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

Sono d'accordo con i bookies, credo che la Juventus sia la grande favorita alla vittoria e conquisterà i '3 punti'. Decisiva sarà la maggiore qualità della Vecchia Signora e la voglia di riscatto dopo l'eliminazione in Champions. Andrea Stefanetti

La Juventus, dopo l'eliminazione rimediata in Champions, ripartirà dalla trasferta di Cagliari nel 26° turno di campionato. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Cagliari-Juve di diversi operatori:Il Cagliari è reduce dal pareggio contro l’Atalanta. La Juventus invece ha vinto il big match contro l’Inter ma è stata eliminata dal PSV in Champions League.. Nonostante la brutta battuta d'arresto rimediata in Europa, i 'bianconeri' sono in crescita in campionato e sono a 'caccia' di punti fondamentali per un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions. Di fronte però troverà il Cagliari di Nicola, voglioso di conquistare importanti punti salvezza.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla 26esima giornata di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Cagliari-Juventus? Il parere dei bookies

Una delle difese più vulnerabili contro uno degli attacchi più prolifici. Cagliari-Juventus si prospetta come una partita ricca di gol e emozioni. Secondo i bookmakers, uno dei risultati esatti più probabili è l'1-2 a favore della squadra di Motta. La quota più alta è proposta da Quigioco a 9.40, seguita da Betsson a 9.00 e Sisal a 8.75.

Cagliari Juventus: i precedenti

Cagliari Juve: le probabili formazioni

Sono ben 97 i precedenti tra le due formazioni. La Juventus ha collezionato 50 vittorie contro le 15 del Cagliari e i 32 pareggi. L’ultimo incontro risale alla sfida di Coppa Italia dove la formazione di Motta si è imposta per 4-0.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 26° turno di campionato:



CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kelly, Cambiaso; Thuram, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Nico Gonzales; Kolo Muani.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Cagliari Juventus match valido per la 26ª giornata di Serie A, si giocherà domenica 23 febbraio alle 20:45 e sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire l'incontro tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet, oltre che su Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili compatibili.