Cagliari-Lazio pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Cagliari-Lazio: confronto quote e il parere dei bookies

La Lazio, pur non senza difficoltà, riuscirà a conquistare i tre punti. La lunghezza e la superiorità della rosa biancoceleste rispetto a quella del Cagliari potrebbe rivelarsi decisiva. A mio avviso, gli uomini di Baroni appaiono favoriti. Andrea Stefanetti

Il Cagliari, oggi alle ore 20:45, ospiterà la Lazio nel prossimo turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto,Ecco invece le quote di Cagliari-Lazio di diversi operatori:Entrambe le squadre cercano riscatto dopo l'ultima sconfitta: il Cagliari è reduce dallo 0-2 subito a Torino, mentre la Lazio ha ceduto per 1-2 contro la Fiorentina.. Gli uomini di Baroni vorranno riscattarsi dopo l’ultima sconfitta e cercheranno punti importanti in chiave Champions League. Il Cagliari, però, metterà in campo lo spirito combattivo che si è sempre visto soprattutto nelle partite casalinghe.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul posticipo del 23° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Cagliari Lazio? Il parere dei bookies

Il Cagliari, spinto dal proprio pubblico, cercherà punti preziosi nella corsa alla salvezza, mentre la Lazio dovrà vincere per difendere il quarto posto. Sarà un match insidioso per gli uomini di Baroni, considerando la solidità dei sardi in casa. Secondo i bookies,, con Goldbet che lo quota a 6.00, Snai a 7.00 e Betsson a 6.60.

Cagliari Lazio: i precedenti

Cagliari-Lazio: le probabili formazioni

Il. Su un totale di 84 confronti, i biancocelesti hanno trionfato in 46 occasioni, mentre il Cagliari ha ottenuto 21 successi. Diciassette volte la sfida si è conclusa in parità. Nell’ultimo incontro tra le due formazioni, la Lazio si è imposta per 2-1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista del posticipo valido per il 23° turno di Serie A:

Cagliari (4-2-3-1): Caprile, Zappa, Mina, Luperto, Obert, Zortea, Adopo, Marin, Felix, Gaetano, Piccoli.

Lazio (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Castellanos.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Il match Cagliari-Lazio, valido per il 23° turno di campionato, sarà trasmesso in co-esclusiva su Dazn e Sky nei canali dedicati. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.