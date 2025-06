Pronostico Cagliari-Napoli: quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Cagliari Napoli

Nella quarta giornata di campionato,. Prima di fornirvi il mio, ecco le quote 1X2 per Cagliari-Napoli offerte da vari operatori:Il Cagliari arriva da due pareggi e una sconfitta, che lo collocano al sedicesimo posto in classifica con due punti. Il Napoli, al contrario, occupa il sesto posto con 6 punti e punta a scalare ulteriormente la classifica.

I bookmakers vedono il Napoli favorito rispetto al Cagliari. La squadra di Conte arriva a questo match dopo aver conquistato una vittoria in extremis contro il Parma. L'arrivo di Lukaku e le due vittorie consecutive hanno ridato fiducia all'ambiente che era rimasto particolarmente deluso dalla netta sconfitta rimediata al debutto contro il Verona. Il Cagliari invece, finora in casa non ha mai perso ottenendo due pareggi contro Roma e Como.



Il Napoli conquisterà i 3 punti. Prevedo un match dominato dai campani sia per superiorità della rosa che per la determinazione nel continuare la striscia di risultati positivi. Andrea Stefanetti

Cagliari Napoli quote speciali sul match

Pronostici Cagliari Napoli i più interessanti

Consiglio risultato esatto: 0-1 a 7.75 su Lottomatica

Rigore assegnato in Cagliari Napoli a 2.80 su Betsson

Lukaku primo marcatore di Cagliari Napoli

Nei seguenti paragrafi, ho raccolto. Tra i mercati più originali, emergono quelli legati all'assegnazione di un calcio di rigore e al primo marcatore dell'incontro.La partita tra Cagliari e Napoli si preannuncia intensa e dinamica. Il Napoli, in virtù della sua attuale forma e qualità della rosa, è atteso a dominare il gioco sin dall'inizio. Gli azzurri cercheranno di imporre il loro stile offensivo, mentre il Cagliari, consapevole della forza dell’avversario, adotterà una tattica difensiva per contenere gli attacchi. In sintesi, mi aspetto un Napoli dominante e un Cagliari determinato a resistere. Per questo motivo,Una delle opzioni interessanti offerte dai bookmaker è la possibilità di scommettere sull'assegnazione di almeno un calcio di rigore durante la partita. Le quote per questa eventualità sono di 2.80 su Betsson, e di 2.65 sia su Lottomatica che su GoldBet.Lukaku è stato subito decisivo nei pochi minuti giocati contro il Parma, segnando una rete e contribuendo alla vittoria della squadra. Dopo circa due settimane di lavoro con Conte durante la pausa Nazionali, mi aspetto che l'attaccante belga sarà ancora più integrato nelle manovre offensive dei partenopei. Per questo motivo,. Le quote per questa opzione sono

Dove trovare le migliori quote di Cagliari Napoli

Per aiutarvi a trovare i migliori siti di scommesse con le quote su Cagliari-Napoli, abbiamo preparato una lista di operatori con licenza ADM, che offrono un eccellente palinsesto sulla Serie A. Ricordiamo che per scommettere in sicurezza in Italia è fondamentale scegliere bookmakers con regolare licenza rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che garantiscono non solo affidabilità, ma anche interessanti bonus scommesse Si ricorda che alcuni operatori indicati nella lista offrono anche interessanti bonus senza deposito utilizzabili per piazzare delle scommesse Cagliari Napoli.

Cagliari Napoli, i precedenti

Le probabili formazioni di Cagliari Napoli

Il Napoli ha un bilancio positivo nei confronti contro il Cagliari in Serie A. Negli ultimi anni, i partenopei hanno ottenuto molte vittorie, spesso con risultati netti. Tuttavia, il Cagliari è riuscito a creare qualche difficoltà, soprattutto nelle partite giocate in casa. Nell'ultimo precedente giocato in casa del Cagliari, risalente alla scorsa stagione, il match terminò 1-1 con le reti realizzate da Osimhen per i partenopei e da Luvumbo per i sardi al 96° minuto.

Ecco le possibili scelte dei due tecnici in vista del match valido per il quarto turno di campionato:

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Prati, Marin, Augello; Gaetano; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Olivera; Neres, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.

Nicola ha alcuni dubbi, specialmente in attacco con il suo 3-4-1-2. Potrebbe schierare Luvumbo e Piccoli, ma altri attaccanti sono pronti a subentrare. Conte, invece, a sinistra, Olivera e Spinazzola sono in ballottaggio. Lukaku partirà titolare per la prima volta, supportato da Kvaratskhelia e Neres.

Dove vedere Cagliari Napoli

La partita tra Cagliari e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, canale 214 del satellite. Per guardare il match in TV, è possibile collegare la smart TV a Internet e accedere all'app di DAZN. Se non si dispone di una smart TV, l'app può essere installata su console come Playstation e Xbox, oppure su dispositivi come Timvision Box e Google.