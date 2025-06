Celje-Fiorentina pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Celje Fiorentina + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Celje-Fiorentina sul vincente

A mio avviso, la Fiorentina conquisterà la vittoria. I viola sono determinati a proseguire al meglio il cammino in Conference League, cercando di portare a casa un successo in trasferta da gestire successivamente davanti al proprio pubblico. La squadra ha tutta l'intenzione di riscattare il deludente pareggio di San Siro in campionato, che ha lasciato un po' di amarezza. Con la giusta motivazione e la qualità del loro gioco, i ragazzi di Palladino sono pronti a affrontare il Celje con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo, fondamentale per proseguire con slancio nella competizione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Celje Fiorentina? Ecco le quote

Quote Celje Fiorentina Over/Under

Il nostro Pronostico Celje-Fiorentina Gol Sì/No

Siamo nella fase cruciale della competizione dove le compagini in corsa vogliono raggiungere la finale. Nelle ultime partite disputate, la Fiorentina sta segnando con grande regolarità. Le due squadre puntano su calciatori che cercano di chiudere al meglio la stagione. Il Celje punta su Kvesic, la Fiorentina fa affidamento su Kean.

La Fiorentina, questa sera alle ore 21:00, scenderà in campo contro il Celje per l'andata della Conference League. Lo Stadio Z'dežele ospiterà l'incontro, con i padroni di casa reduci da un'importante vittoria esterna per 1-2 contro il Bravo, mentre i viola arrivano dal pareggio 2-2 contro il Milan a San Siro. In questo articolo, vi offriremo ilDall'analisi preliminare delle quote per il match, risulta che la squadra di Palladino è considerata la favorita dai bookmaker, con una media di 1.42. La vittoria del Celje, invece, è quotata oltre 6.20 volte la posta, evidenziando le difficoltà che la squadra locale all’interno della competizione.Per Celje - Fiorentina ci aspettiamo una partita combattuta, con la possibilità di diversi gol. Da un lato, il Celje, forte del successo in campionato, cercherà la vittoria casalinga anche per riscattare il passaggio del turno ottenuto solo ai calci di rigore. Dall’altro, una Fiorentina che ha sempre segnato nelle ultime partite di campionato e cercherà di indirizzare il match sin dall’inizio. Pertanto, i, che partono come favoriti ma dovranno comunque affrontare una squadra motivata e agguerrita.. Le quote per l'Over 2,5 sono generalmente inferiori rispetto a quelle dell'Under, suggerendo una maggiore probabilità di una partita con molte reti. Dopo un'attenta analisi, siamo convinti che potrebbero essere segnati almeno tre gol. Ci aspettiamo una gara aperta, con entrambe le squadre pronte a combattere per ottenere la vittoria e impostare al meglio la sfida di ritorno. Di seguito, vi presentiamo il confronto delle quote Under/Over proposte da vari bookmaker.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Conference League come Celje Fiorentina senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una bel quarto di Finale, in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste in zona gol. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Celje-Fiorentina tra diversi bookies:



Celje Fiorentina: i precedenti

Statistiche Celje Fiorentina

Negli ultimi sei incontri, cinque volte la Fiorentina ha segnato più di 2.5 gol.

In 5 occasioni su 7 il Celje ha segnato la prima marcatura.

In 5 occasioni su 7 il Celje ha chiuso in vantaggio il primo tempo.

In 9 occasioni su 10 la Fiorentina ha battuto meno di 10.5 calci d’angolo.

Le probabili formazioni Celje-Fiorentina

CELJE (4-3-2-1) FIORENTINA (3-5-2) Silva De Gea Karnicnik Comuzzo Vuklisevic Pongracic Bejger Ranieri Juanjio Nieto Dodò Svetlin Mandragora Zabukovnik Fagioli Dulca Cataldi Seslar Parisi Delaurier-Chaubetì Gudmundsson Kucys Kean All. Riera Ortega All. Palladino Ultimo aggiornamento: 10 aprile

Celje e Fiorentina si affronteranno per la prima volta. Il match di andata è in programma giovedì 10 aprile alle ore 21, mentre quello di ritorno si terrà il 17 aprile alle ore 18:45.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Celje-Fiorentina, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse