Como-Atalanta pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Atalanta vince o pareggia (X2)

1.19 8.00 VAI ALLA MAGGIORATA ▶

* Maggiorata di Snai sottoposta a variazioni e a termini e condizioni.

Pronostico Como-Atalanta: confronto quote e il parere dei bookies

Nonostante possa essere una trasferta più che insidiosa, gli uomini di Gasperini torneranno alla vittoria. La gara di Champions ha restituito buone indicazioni e quel pizzico di entusiasmo che stava mancando nelle ultime uscite. La ‘Dea’ tornerà a vincere. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questo pomeriggio, Como e Atalanta si sfideranno in un match valido per il 22° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece le quote di Como-Atalanta di diversi operatori:L’Atalanta arriva dopo la sconfitta contro il Napoli del turno precedente, mentre il Como è reduce da una grande vittoria in casa contro l’Udinese.I nerazzurri dispongono di una rosa superiore rispetto al Como e, inoltre, devono tornare a conquistare i '3 punti' per restare in scia di Inter e Napoli.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 22° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Como Atalanta? Il parere dei bookies

Entrambe fanno del pressing il loro gioco. Il Como, infatti, è la seconda squadra del campionato per recuperi palla nella trequarti avversaria. L’Atalanta cercherà di imporre il proprio gioco cercando di sfruttare gli spazi che lascerà la squadra di Fabregas visto il loro atteggiamento offensivo.. Troviamo la quota dell’1-2 in favore dei bergamaschi a 8.50 su Goldbet e Snai, mentre Betsson la quota a 8.75.

● ● ●

Como-Atalanta: i precedenti

Como Atalanta: le probabili formazioni

Non si incontravano da 20 anni Atalanta e Como prima del match di settembre 2024. In realtà, però, le due squadre si sfidano da quasi un secolo. Infatti, il primo incontro tra le due squadre risale alla stagione 1931/32. In totale, le sfide sono 56 e il Como conduce il punteggio delle vittorie con 20 successi. l’Atalanta ne ha vinte 17 e in 19 occasioni la sfida è terminata in parità.

Ecco le probabili scelte di Fabregas e Gasperini in vista della sfida valida per il 22° turno di Serie A:

Como (3-4-2-1): Butez, Sala, Dossena, Kempf, Iovine, Caqueret, Da Cunha, Fadera, Diao, Paz, Cutrone.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac, Cuadrado, De Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman, Retegui.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Como-Atalanta, in programma oggi alle ore 15:00, sarà disponibile in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming dedicata agli eventi sportivi. Gli appassionati potranno seguire la sfida utilizzando una vasta gamma di dispositivi compatibili, tra cui Smart TV e Smartphone.