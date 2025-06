Como-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Como-Juventus: confronto quote e il parere dei bookies

La Juve vincerà questa gara. Dopo diverso tempo, i bianconeri hanno avuto modo di preparare la partita con una settimana intera di lavoro e questo potrebbe aiutare la squadra di Motta. Il Como è una squadra insidiosa ma i bianconeri vinceranno la gara. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 20:45, la Juventus affronterà il Como in una trasferta valida per il 14° turno di Serie A. Prima di svelare il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata alleEcco invece le quote di Como-Juventus di diversi operatori:Il Como arriva dalla sconfitta contro il Bologna per 2-0, mentre la Juventus ha vinto contro l’Empoli per 4-1 nell’ultima sfida di campionato.. La squadra di Thiago Motta punta a dare continuità ai propri risultati e cercherà di riuscirci conquistando la seconda vittoria di fila. Dall’altra parte, il Como proverà a strappare punti preziosi nella corsa alla salvezza.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 24° turno di Serie A, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Como Juventus? Il parere dei bookies

Le due filosofie di calcio di Fabregas e Motta si assomigliano molto: pressing alto, volontà di dominare il gioco attraverso il possesso palla. Nessuna delle due squadre, fino a questo momento, è riuscita a dare continuità di risultati nonostante l’idea di gioco sia funzionale e adatta al calcio di oggi.. Troviamo questa quota a 9.25 su Sisal e Betsson e a 9.00 su Goldbet.

Como-Juve: i precedenti

Como Juventus: le probabili formazioni

La prossima sfida tra Como e Juventus in Serie A sarà la 28ª nella storia del campionato. Il bilancio sorride ai bianconeri, che hanno ottenuto 14 vittorie contro le sole 3 dei lombardi, mentre 10 incontri si sono conclusi in parità. Nella gara d’andata, giocata lo scorso 19 agosto, la Juventus si è imposta con un netto 3-0, lasciando il Como a secco di gol.

Ecco le probabili scelte di Fabregas e Thiago Motta in vista della sfida valida per il 24° turno di Serie A:

Como (4-2-3-1): Butez, Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Valle, Caqueret, Perrone, Strefezza, Paz, Ikone, Diao.

Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Veiga, McKennie, Thuram, Locatelli, Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz, Kolo Muani.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra Como e Juventus, in programma questa sera alle ore 20:45, sarà visibile in diretta sia in streaming che in TV. Gli appassionati potranno seguirla su DAZN, disponibile tramite app su smart TV, smartphone, tablet, console di gioco e dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Apple TV. Inoltre, il match sarà trasmesso anche in diretta televisiva su Sky Sport e su NOW TV.