Como-Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Como-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, il Napoli vincerà il match. Dopo i troppi 'mezzi passi' falsi delle ultime partite, i partenopei ritroveranno vittoria e tre punti fondamentali per affrontare lo scontro diretto contro l'Inter nella migliore posizione possibile. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Il Napoli, dopo il pareggio ottenuto nell'ultimo turno di campionato, affronterà il Como in una trasferta valida per la 26esima giornata di campionato. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi propongo leEcco invece le quote di Como-Napoli di diversi operatori:Il Como è reduce dal successo esterno di Firenze contro la Fiorentina per 0-2. Il Napoli invece ha pareggiato per 2-2 il big match contro la Lazio.Secondo i bookies, il Napoli è favorito nella trasferta di Como. I partenopei mirano a presentarsi al meglio per il prossimo incontro scudetto contro l'Inter. Per riuscirci, dovranno ritrovare la vittoria già a partire dalla sfida contro i lombardi, che però cercheranno di ostacolare gli ospiti, per ottenere punti cruciali nella lotta per il proseguimento del campionato.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 26° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Como-Napoli? Il parere dei bookies

Il Napoli potrebbe riuscire a mantenere la propria porta inviolata nella prossima sfida contro il Como. Secondo i bookmakers,. La quota più alta per questo risultato è offerta da Quigioco, con un valore di 11, seguita da Sisal, che si ferma a 10.50, e Betsson, a 10.

● ● ●

Como Napoli: i precedenti

Como-Napoli: le probabili formazioni

Le due formazioni si sono sfidate 33 volte in tutte le competizioni. Il bilancio è nettamente a favore del Napoli con 22 vittorie rispetto alle 5 del Como e ai 7 pareggi. L’ultimo incontro risale a ottobre dello scorso anno dove la squadra di Conte si è imposta per 3-1.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della partita valida per il 26° turno di campionato:

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone; Caqueret, Paz, Strefezza; Diao. All. Fabregas.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Como-Napoli, si giocherà domenica 23 febbraio alle 12.30 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN e sui canali Sky. Sarà infatti possibile seguire l'incontro tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming su PC, smartphone e tablet, oltre che su Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili compatibili.