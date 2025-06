Pronostico Croazia-Portogallo: quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Croazia-Portogallo e il parere dei bookies

A mio avviso, il Portogallo ha ottime possibilità di vincere. La squadra di Martinez si distingue per una superiorità complessiva e un livello tecnico straordinario, soprattutto in attacco, dove può contare su giocatori di altissimo calibro. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Questa sera, alle 20:45, il Portogallo affronterà la Croazia in trasferta nell'ultima partita della fase a gironi della Nations League. Prima di visionare ilsul possibile risultato esatto, ecco le quote offerte da diversi operatori:Nonostante i lusitani abbiano già assicurato il primo posto nel Gruppo 1 della Lega A, Cristiano Ronaldo e compagni cercheranno di consolidare il loro primato con una vittoria in trasferta, inviando un segnale forte alle future avversarie nella fase a eliminazione diretta.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sull'ambita competizione UEFA:

Quale sarà il risultato esatto di Croazia-Portogallo? Il pronostico dei bookies

. Questa previsione trova conferma nell'analisi delle formazioni, poiché, pur non essendo considerata una delle principali favorite, la Croazia dispone di un gruppo di giocatori di altissimo livello, capaci di mettere in difficoltà anche le nazionali più forti. Confrontando le quote, Snai offre una quota di 6.00, Betway una di 5.85, mentre Betsson propone la cifra più alta, 6.05, per il risultato di 1-1.

Croazia-Portogallo: i precedenti

Croazia-Portogallo: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Nelle nove sfide precedenti tra Croazia e Portogallo, emerge un chiaro predominio da parte della squadra portoghese. Infatti, i lusitani hanno ottenuto ben nove vittorie su undici partite disputate, dimostrando una netta superiorità. Dall'altro lato, la nazionale croata è riuscita a raccogliere un solo successo, accompagnato da un pareggio. In ogni caso, nonostante il dominio portoghese, il calcio resta imprevedibile e questo match potrebbe riservare interessanti sorprese.La Croazia scenderà in campo con il 4-2-3-1 puntando sull'esperienza di Perisic e Modric e sul talento e la solidità di Gvardiol in difesa. Il Portogallo, dal canto suo, risponde con un modulo speculare, schierando una formazione offensiva con i giovani talenti Conceiçao, Trincao e Joao Felix che agiranno dietro la prima punta Fabio Silva, pronto a mettere in difficoltà la difesa croata.: Kotarski; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Kovacic; Perisic, Pjaca, Baturina; Kramaric. Ct. Dalic.: Diogo Costa; Cancelo, Djalò, Araujo, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Conceiçao, Trincao, Joao Felix; Fabio Silva. Ct. Martinez.È possibile seguire la partita Croazia-Portogallo in diretta streaming grazie alla piattaforma internazionale UEFA TV. Per accedere al servizio, basta connettersi a Internet e visitare il sito ufficiale di UEFA TV. Una volta lì, avrai accesso a tutte le partite disponibili, tra cui quella tra Croazia e Portogallo, che potrai seguire comodamente da qualsiasi dispositivo mobile.