Crystal Palace-Manchester City pronostico Finale FA Cup e quote: la chicca dell'esperto

Confronto quote Crystal Palace-Manchester City + maggiorate ed esclusive

Pronostico Finale FA Cup dell'esperto: chi vincerà in Crystal Palace-Manchester City?

Ritengo che il Manchester City vincerà agevolmente la finale contro il Crystal Palace. Dopo un avvio di stagione difficile, la squadra di Guardiola ha saputo risalire la classifica in campionato e ora ha l’occasione di chiudere l’annata con un trofeo importante. A mio avviso, i Citizens dispongono di una rosa nettamente superiore rispetto a quella del club londinese e credo riusciranno a imporsi nei tempi regolamentari. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Crystal Palace-Manchester City? Ecco le quote sulla Finale di FA Cup

Quote Finale FA Cup Over/Under

Crystal Palace Manchester City: i precedenti recenti

Statistiche Crystal Palace Man City

Il Crystal Palace non perde da cinque partite.

Il Manchester City non subisce gol da tre partite.

In quattro delle ultime cinque partite disputate, il City è passato in vantaggio per primo.

In 5 degli ultimi 6 confronti tra le due compagini si è verificato l'Over 2,5.

Le probabili formazioni Crystal Palace Man City (Finale FA CUP)

Oggi pomeriggio, alle ore 17:30, si disputerà la. Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, la squadra di Guardiola ha l’occasione di conquistare un trofeo prestigioso e molto sentito in Inghilterra. Di fronte ci sarà un Crystal Palace determinato a scrivere la storia e a regalare ai propri tifosi la prima FA Cup da custodire gelosamente nella propria bacheca trofei. In questo approfondimento mostreremo il pronostico del nostro esperto con un focus sulle quote risultato esatto e under/over del match.Dall’analisi preliminare delle quote, il Manchester City parte nettamente favorito: la sua vittoria è quotata in media a 1.70. Ben più alta, invece, la quota per il successo del Crystal Palace, intorno a 4.25 — un chiaro segnale delle difficoltà che la squadra londinese potrebbe incontrare nel tentativo di conquistare il trofeo nei tempi regolamentari. Prima di scoprire il nostro pronostico sulla Finale di FA Cup, vi presentiamo laIn linea con l’analisi del nostro esperto, riteniamo che la finale di FA Cup possa avere un andamento a senso unico, con il Manchester City pronto a sbloccare il risultato già nei primi minuti e a chiudere il primo tempo in vantaggio. Alla luce di questo scenario,Infatti, le quote per l'Over 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Under. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulla Finale di FA Cup senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito Il bilancio degli ultimi dieci confronti diretti sorride nettamente al Manchester City, che ha collezionato sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta contro il Crystal Palace. L’unico successo del club londinese risale al 2018, quando si impose per 2-3 al termine di una sfida spettacolare. Nell’ultimo incrocio, disputato lo scorso aprile, è stato invece il City ad avere la meglio con un netto 5-2.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Crystal Palace Manchester City, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Eze, Mateta, Sarr. Allenatore: Glasner.Ederson, Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Kovacic, De Bruyne; Bernardo, McAtee, Foden; Haaland. Allenatore: Guardiola.