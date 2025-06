Operatore Maggiorata Ronaldo segna di testa

Pronostico Danimarca-Portogallo: il consiglio dell'esperto e il parere dei bookies

Secondo il mio parere, il Portogallo è il favorito per il successo. I portoghesi hanno una rosa più forte rispetto agli avversari e hanno concluso la fase a gironi nel migliore dei modi, mostrando un livello di gioco superiore che li rende pronti ad affrontare questa seconda fase con fiducia. Andrea Stefanetti

Oggi, alle ore 20:45, al Parken Stadium di Copenaghen si giocherà il quarto di finale d'andata di Nations League tra Danimarca e Portogallo. Prima di condividere il mio pronostico e analizzare le quote dei bookmaker per il risultato esatto, vi consiglio di dare un'occhiata allaEcco invece ledi tre differenti operatori:La Danimarca ha chiuso la fase a gironi al secondo posto, arrivando alla sfida grazie al pareggio per 0-0 contro la Serbia. Un discorso leggermente diverso per il Portogallo, che ha terminato il girone al primo posto e nell'ultimo match ha pareggiato 1-1 contro la Croazia.Le due nazionali sono pronte a dare il via alla seconda fase della Nations League. Sebbene il Portogallo parta con il favore dei pronostici, secondo i bookmaker, non può permettersi di sottovalutare la Danimarca. I danesi, infatti, diventano avversari temibili quando giocano davanti al loro pubblico, rendendo ogni sfida un compito tutt'altro che semplice.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sull'andata dei Quarti di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla nota competizione:

Quale sarà il risultato esatto di Danimarca-Portogallo? L'opinione dei bookies

Il match tra Portogallo e Danimarca si preannuncia avvincente e ricco di emozioni, con entrambe le squadre che dovrebbero riuscire a segnare. Dopo un'accurata analisi, i bookies indicano come uno dei risultati più, seguita da Betsson a 9.75 e Sisal a 9.50.

Danimarca-Portogallo: i precedenti

Le probabili formazioni di Danimarca Portogallo

Le due squadre si sono affrontate in ben 16 occasioni, con il bilancio che pende a favore del Portogallo, che ha colto 11 vittorie contro le 3 della Danimarca. I pareggi sono stati 2. L'ultimo incontro risale a ottobre 2015, quando il Portogallo si impose per 1-0 nel match di qualificazione agli Europei.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per l'andata dei Quarti di Finale di Nations League:



Danimarca (4-4-2): Schmeichel,Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund, Harder.



Portogallo (4-3-3): Diego Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

La partita tra Danimarca e Portogallo, in programma per questa sera, sarà trasmessa su UEFA TV, insieme agli altri quarti di finale della Nations League. Gli utenti con una smart TV, come Apple TV, Android TV o Amazon Fire TV, potranno seguire gratuitamente le sfide della Nations League tramite l'app UEFA.tv.