Borussia Dortmund-Monterrey pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Il nostro Pronostico Dortmund-Monterrey sul vincente

A mio parere, il Borussia Dortmund parte in vantaggio nei pronostici e potrebbe riuscire a conquistare la vittoria senza troppe difficoltà. La squadra tedesca arriva a questo incontro in piena fiducia, forte di dieci risultati utili consecutivi. Tuttavia, il Dortmund dovrà affrontare con rispetto e attenzione il Monterrey, una squadra che ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore e continuare a sognare da protagonista in questa competizione. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Dortmund-Monterrey? La chicca dell'esperto

Il match andrà in scena al suggestivo Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, cornice perfetta per una sfida ad alta intensità. Il Dortmund si è guadagnato l’accesso alla fase a eliminazione diretta vincendo il Gruppo F con due vittorie e un pareggio all'esordio. Il Monterrey, invece, ha chiuso al secondo posto nel Gruppo E, alle spalle dell’Inter, con un bottino di due pareggi e una vittoria. In questo articolo vi proponiamo ilSecondo le principali piattaforme di scommesse, il Borussia Dortmund parte con i favori del pronostico. Il successo dei tedeschi è infatti quotato a 1.65, a conferma dell’ottimo momento di forma della squadra. Di contro, una vittoria del Monterrey è offerta a 5.50, segnale delle difficoltà che il club messicano potrebbe incontrare contro una delle formazioni più solide del panorama europeo.L’obiettivo è uno solo: restare in corsa e continuare a recitare un ruolo da protagonisti in questa competizione. Tutto passerà dal confronto tra Borussia Dortmund e Monterrey, una sfida che rappresenta un vero banco di prova.I bookmaker sembrano andare in una direzione diversa rispetto al nostro pronostico per la sfida tra Borussia Dortmund e Monterrey, prevedendo un match con meno di tre gol.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match del Mondiale per Club senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Prima di visionare il focus su dove vedere il match, sulle statistiche e probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la fase a gironi del Mondiale per Club, ecco alcuni approfondimenti utili sul torneo:

Dove vedere Dortmund-Monterrey

Il match sarà visibile in diretta streaming su bet365, che trasmetterà tutte le sfide del Mondiale per Club sulla propria piattaforma, sia da Desktop che da Mobile.



Statistiche Borussia Dortmund-Monterrey

Il Monterrey è imbattuto da 3 partite consecutive.

In 7 delle ultime 8 gare, il Borussia Dortmund ha ottenuto meno di 10.5 calci d’angolo.

La media di ammonizioni al Mondiale per Club, considerando Borussia Dortmund e Monterrey, è di 2 a partita.

Al Mondiale per Club, la media falli è di 11.3 per il Borussia Dortmund e 10.3 per il Monterrey.

Probabili formazioni di Dortmund-Monterrey

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Dortmund-Monterrey, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse : Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy, Brandt. Allenatore: Kovac.: Andrada; Aguirre, Medina, Sergio Ramos, Arteaga; Deossa, Rodriguez, Canales; Corona, Berterame, Ocampos. Allenatore: Torrent.