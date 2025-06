Pronostico Empoli Inter, chi sarà il primo marcatore? Il parere dei bookies

Pronostico Empoli Inter: per i bookies Lautaro sbloccherà il match

Questa sera l'Inter affronterà l'Empoli in trasferta nel turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato. In attesa del fischio d’inizio, fissato alle ore 18:30 al Castellani, i bookmakers hanno reso note le quote sul primo marcatore. Prima di visionare il pronostico dei bookies su chi sbloccherà il match, ecco le quote di diversi operatori:Dopo essersi piazzato settimo nella corsa al Pallone d'Oro,. Secondo il pronostico dei bookmakers, sarà lui il primo marcatore del match con la quota più alta offerta da Betsson (4.75), seguito da Quigioco (4.60) e Sisal (3.75).

Lautaro alla vigilia di questo campionato, nelle quote capocannoniere Serie A, era il principale candidato a vincere la classifica marcatori. Dopo le prime nove giornate invece, l'attaccante argentino ha realizzato solo tre reti ed è ben lontano da Retegui, attualmente primo del ranking a quota 10 gol. Noi siamo in sintonia con le valutazioni dei bookmaker e crediamo che Lautaro Martinez segnerà il primo gol della partita.



Prima di analizzare il parere dei bookies sugli altri calciatori che possono sbloccare il match tra Empoli e Inter, ecco tre approfondimenti interessanti sulla massima competizione calcistica italiana:

Empoli Inter: gli altri possibili marcatori secondo i bookies

Oltre a Lautaro, altri due attaccanti potrebbero sbloccare la sfida: Thuram e Colombo. Il calciatore francese nerazzurro si è reso protagonista di un ottimo inizio di stagione con ben 7 reti realizzate in 9 partite. Quigioco mette in lavagna Thuram primo marcatore a 5.20, Sisal invece lo offre a 4.10.Per gli ospiti, Colombo potrebbe essere un candidato interessante come primo marcatore. L'attaccante ha già realizzato due reti in campionato e nelle partite casalinghe tende ad avere diverse opportunità per andare a segno. La quota pià elevata per Colombo come primo marcatore è di 11.00 su Betsson, seguita da quella pari a 10.80 di Quigioco