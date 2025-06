Pronostico Empoli Juventus: quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Empoli Juventus

A mio giudizio, la Juventus vincerà la sfida grazie alla maggiore qualità ed esperienza dei propri calciatori Andrea Stefanetti

La Serie A è finalmente tornata dopo la pausa per le nazionali e riprende con la quarta giornata di campionato. Tra i match in programma, spicca la sfida tra Empoli e Juventus, che si giocherà sabato 14 settembre con calcio d’inizio fissato alle ore 18:00. Prima di presentarvi il mio, vi mostro le quote 1X2 del match offerte da diversi operatori.L'Empoli arriva al match dopo aver ottenuto 5 punti nelle prime tre partite, grazie a due pareggi e una vittoria e si trova attualmente al settimo posto in classifica. I bianconeri, invece, hanno conquistato 7 punti e condividono la vetta della classifica con l'Inter.. La squadra di Thiago Motta arriva a questa sfida in ottima forma e può contare su una rosa lunga e ricca di calciatori di qualità, oltre al supporto dei giovani talenti della Next Gen. L'Empoli, dal canto suo, ha avuto un inizio di stagione positivo e cercherà di sfruttare il momento favorevole per mettere in difficoltà i bianconeri.

Empoli Juventus, quote speciali sul match

Pronostici Empoli-Juventus più interessanti

Consiglio risultato esatto: 0-1 a 6.00 su Snai

Calcio di rigore in Empoli Juventus a 2.80 su Betsson

Vlahovic primo marcatore del match

Quella tra Empoli e Juventus si prospetta partita ricca di emozioni e combattuta su ogni pallone. Nei seguenti paragrafi, ci concentreremo su scommesse come il risultato esatto, il primo marcatore e la possibilità di vedere un rigore nel match.Empoli-Juventus si preannuncia una partita equilibrata ma i bianconeri sono considerati favoriti per portare a casa i tre punti.. Basandomi sulle ultime prestazioni e sui precedenti tra le due formazioni, penso che la Juventus riuscirà a segnare una rete e a mantenere la porta inviolata. La miglior quota per il risultato di 0-1 è di Snai (@6.00), comparata a quelle di Lottomatica e Goldbet (@5.75)Una quota interessante proposta dai bookmakers è quella sull'. Le quote per un penalty assegnato sono 2.65 su Goldbet e Lottomatica e 2.80 su Betsson. In partite così combattute, un rigore può fare la differenza e rappresenta un'opzione invitante per gli utenti che vogliono piazzare una scommessa sul match a quota elevata.Analizzando le partite già disputate,. L'attaccante classe 2000 è attualmente il capocannoniere della Juventus e, grazie alla sua qualità e determinazione, è un punto di riferimento per i compagni. La quota per Vlahovic come primo marcatore è di 4.50 su Quigioco, 3.50 su Lottomatica e Goldbet. Con le sue abilità sotto porta, il serbo potrebbe essere il primo giocatore a trovare la rete.

Dove trovare la migliori quote su Empoli Juventus

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote su Empoli Juventus, abbiamo redatto una lista dei siti scommesse che presentano un ampio palinsesto con diversi mercati sui match di Serie A. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus scommesse . Questi operatori regolamentati assicurano un ambiente di gioco sicuro e protetto, oltre a promozioni interessanti per iniziare a scommettere con il piede giusto.Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Empoli-Juventus.

Le probabili formazioni di Empoli-Juventus

Manca sempre meno alla partita tra Empoli e Juventus. Analizziamo le probabili scelte dei due allenatori:



Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Sazonov, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Esposito, Solbakken; Colombo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Fagioli; Cambiaso, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.



L'allenatore dell'Empoli, Roberto D’Aversa, sembra intenzionato a schierare la squadra con un modulo 3-4-2-1. In attacco, Lorenzo Colombo sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Solbakken e Sebastiano Esposito. Gli esterni, che dovranno gestire sia la fase difensiva che quella offensiva, saranno Pezzella e Gyasi. A centrocampo, Henderson e Maleh occupano il ruolo di mediana. Dall'altra parte, Thiago Motta dovrebbe schierare la squadra con un 4-2-3-1. In attacco, Vlahovic sarà il centravanti, supportato sulla trequarti da Cambiaso, Koopmeiners e Yildiz. Davanti alla difesa, Fagioli, preferito a Douglas Luiz, e Locatelli agiranno come centrocampisti difensivi.

Empoli-Juventus dove vedere la partita

La quarta giornata di Serie A, con la sfida tra Empoli e Juventus, sarà visibile esclusivamente sui canali DAZN. Non ci sarà copertura di Sky o Rai per questa partita. Lo streaming sarà disponibile su DAZN tramite PC, smartphone e tablet.