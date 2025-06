Pronostico F1, chi vincerà il GP del Canada? I consigli sul Gran Premio di Montreal

*Le quote indicate possono subire variazioni

Pronostico F1 GP Austria: il parere dell'esperto e dei bookies

*Le quote indicate possono subire variazioni

"Dopo la recente vittoria in Spagna e il quarto posto di Montreal, punto su un altro successo di Oscar Piastri nel Gran Premio di Austria. Il pilota australiano ha già collezionato cinque vittorie in questa stagione e, con una McLaren in grande forma, ha tutte le carte in regola per consolidare il suo vantaggio in classifica. Andrea Stefanetti

Manca sempre meno al via all'undicesimo Gp della stagione di Formula Uno con la. Per l'occasione, i nostri esperti hanno studiato e pubblicato il. Prima di mostrare il nostro, ecco i migliori bookmakers selezionati dalla redazione per puntare sulla Formula Uno:I bookmakers sono concordi nel ritenere. Subito dopo vi è Norris, seguito a distanza da Verstappen e Russell. Appare complicata invece l'impresa per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Prima di visionare il parere del nostro esperto sul pronostico F1 del Gran Premio d'Austria, ecco la lavagna quote di tre differenti operatori su chi vincerà la gara:Il pronostico dei bookies sul GP F1 Austria, ricalca le quote vincente Formula Uno in cui vi sono due grandi favoriti (Norris e Piastri) seguiti da Verstappen e Russell. Ma cosa ne pensa il nostro esperto? Ecco il suo consiglio sul prossimo Gran Premio di Formula 1:Prima di visionare gli altri pronostici sul prossimo GP, ecco degli approfondimenti utili per scommettere sulle gare della F1:

● ● ●

Pronostici F1, gli altri consigli della redazione di CalcioMercato

*Le quote dei pronostici indicati potrebbero non essere disponibili sui bookmaker in quanto saranno inserite a ridosso del Gran Premio del Canada.

Oltre al pronostico del nostro esperto,, provenienti dai mercati offerti da cinque diversi siti scommesse . Alcuni di questi pronostici offrono quote molto interessanti, che potrebbero rivelarsi vantaggiose per chi vuole puntare su risultati meno scontati.Si ricorda che alcuni degli operatori presenti in questa lista offrono degli interessanti bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle giocate sui GP di F1.

● ● ●

Dove vedere il Gran Premio d'Austria?

Anche per la stagione 2025, Sky si conferma come la "Casa della F1".. Inoltre, durante la stagione, alcune gare verranno trasmesse in chiaro, in diretta o in differita, su TV8, offrendo così un'ulteriore possibilità per gli appassionati di seguire la F1.

● ● ●

FAQ pronostici F1

Quale sarà il prossimo Gran Premio di F1?

Quali sono le scommesse GP F1 disponibili?

Chi è il favorito a vincere il GP Austria secondo i bookmakers?

Il prossimo Gran Premio di F1, l'undicesimo della stagione, si terrà in Austria il 29 giugno.A ridosso di ogni Gran Premio sono disponibili diverse quote riguardanti Prove Libere, Qualificazioni e Gara. Tra i mercati più apprezzati vi sono certamente il "Vincente", "Testa a Testa", "Giro più veloce", "Podio Sì/No" e "Pole".Il favorito alla vittoria del Gran Premio di Austria secondo i bookies è Piastri con una quota media di 2.60.