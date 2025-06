Feyenoord-Milan pronostici e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

* Maggiorate sottoposte a variazioni e a termini e condizioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

Pronostico Feyenoord-Milan: confronto quote e il parere dei bookies

A mio giudizio, il match finirà in pareggio. Sebbene il Milan possa vantare una rosa superiore rispetto al Feyenoord, gli olandesi, spinti dal calore del loro pubblico, non si lasceranno facilmente sopraffare. Credo che alla fine le due squadre si divideranno la posta in palio. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 21:00, il Milan scenderà in campo in trasferta contro il Feyenoord per l'andata dei Playoff di Champions. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco leEcco invece le quote di Feyenoord-Milan di diversi operatori:Per avere la qualificazione a portata di mano, il Milan dovrà uscire indenne dalla difficile trasferta olandese contro il Feyenoord. Anche un pareggio sarebbe un risultato prezioso, permettendo alla squadra di giocarsi il passaggio del turno davanti al proprio pubblico di San Siro.I bookies prevedono un match equilibrato in cui il Milan parte con i favori del pronostico. I 'rossoneri', dopo il mercato di gennaio, si sono indubbiamente rafforzati e ora possono contare su una rosa più ampia, che li rende più competitivi su più fronti. Tuttavia, si troveranno di fronte un Feyenoord che, in Europa, è sempre un avversario difficile da affrontare in trasferta.Prima di dare un'occhiata al parere dei bookies nelle quote risultato esatto sulla sfida d'andata dei Playoff di Coppa dei Campioni, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Champions League:

Quale sarà il risultato esatto di Feyenoord-Milan? Il parere dei bookies

I principali operatori del betting prevedono infatti una partita intensa, in cui entrambe le squadre riusciranno a segnare, ma alla fine si divideranno la posta in palio. La quota più alta, nel nostro confronto, è offerta da Gekobet (6.85), seguita da Lottomatica e Goldbet (6.25).

Feyenoord Milan: i precedenti

Feyenoord-Milan: le probabili formazioni

Il Milan e il Feyenoord si sono incrociati una sola volta in competizioni europee, precisamente nella Coppa dei Campioni 1969-70. Nel match di andata, il 12 novembre 1969 a Milano, il Milan vinse 1-0. Tuttavia, nella sfida di ritorno, il 26 novembre 1969 a Rotterdam, il Feyenoord trionfò 2-0, riuscendo a eliminare i rossoneri dalla competizione.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista dell'andata dei Playoff di Coppa dei Campioni:

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Igor Piaxao.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Il Milan, questa sera alle ore 21:00, affronterà il Feyenoord in trasferta nell'andata dei playoff di Champions League. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e potrà essere seguita in streaming tramite l'app Sky Go (per gli abbonati al servizio satellitare) e su NOW TV.