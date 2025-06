Milan-Bologna pronostico Finale Coppa Italia e quote: quale sarà il risultato esatto?

Confronto quote Milan Bologna + maggiorate ed esclusive

Il nostro Pronostico Finale Coppa Italia su Milan Bologna

A mio avviso e visto il grande momento della squadra reduce da quattro vittorie consecutive, il Milan potrebbe battere il Bologna. Nonostante le tante difficoltà affrontate in stagione, la squadra di Sergio Conceiçao avrà l’opportunità di conquistare il secondo trofeo (dopo la Supercoppa Italiana) e difficilmente si lascerà sfuggire un’occasione così importante. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Milan Bologna? Ecco le quote sulla Finale di Coppa Italia

Quote Milan Bologna Over/Under

Il nostro Pronostico Finale di Coppa Italia: Goal Sì/No

La finale di Coppa Italia è aperta a ogni risultato ed è difficile fare pronostici: Milan e Bologna giocheranno per vincere il trofeo senza fare calcoli. In quattro delle ultime cinque precedenti, entrambe le squadre hanno segnato almeno un gol. Entrambe le squadre faranno affidamento su calciatori che stanno attraversando un grande momento: il Milan su Rafael Leao (riposato dopo la squalifica in Serie A) e il Bologna su Riccardo Orsolini, in gol a San Siro.

Questa sera, alle ore 21:00,La sfida, valevole per la, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e si preannuncia aperta e combattuta. Il Milan è reduce dalla vittoria proprio contro la squadra rossoblù nell’ultimo turno di campionato, vitale per coltivare ancora la speranza di una qualificazione europea per la prossima stagione. Il ko di San Siro col Milan ha fatto arrivare a tre la striscia di gare senza vittoria della squadra di Vincenzo Italiano, che ora deve guardarsi anche alle spalle per consolidare un piazzamento europeo. In questo articolo, vi presenteremo il pronostico dei nostri esperti sulla Finale di Coppa Italia, con un’analisi approfondita delle quote di Milan-Bologna offerte da diversi bookmaker.Da un’analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra di Conceiçao è considerata leggermente favorita per la vittoria, con una media di 2.55. La vittoria della Bologna, invece, è quotata leggermente più alta e si aggira intorno a 2.85, a testimonianza di quanto l’incontro possa essere imprevedibile e la finale aperta a ogni risultato possibile. Prima di scoprire il nostro pronostico su Milan-Bologna, vi presentiamo la. Da un lato, troviamo il Milan che sta attraversando un grandissimo momento, come dimostrano le quattro vittorie consecutive che tengono vivo il sogno europeo. Dall’altro, invece, un Bologna scottato dalla sconfitta proprio contro i rossoneri che vogliono rilanciarsi e vincere il primo trofeo della propria storia recente. Pertanto,Infatti, le quote per l'Under 2,5 sono mediamente inferiori rispetto a quelle dell'Over. Di seguito, presentiamo il confronto delle quote Under/Over di diversi operatori.Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sui match di Coppa Italia come Milan Bologna senza effettuare alcun versamento. Per ulteriori informazioni, consigliamo di visionare la nostra pagina sui bonus senza deposito A nostro giudizio, il match tra Milan e Bologna si concluderà con entrambe le compagini che troveranno la via del gol. Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe le formazioni potrebbero essere protagoniste sotto porta. In seguito ecco il confronto quote Gol No Gol di Milan-Bologna tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la sfida valida per la Finale di Coppa Italia, ecco alcuni approfondimenti utili sull'ambito trofeo Nazionale e sul campionato italiano:

Milan Bologna: i precedenti

Statistiche Milan-Bologna

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare giocate, mentre il Bologna non vince da tre incontri.

In cinque delle ultime sette gare giocate dal Milan si è registrato un Over 2,5.

In quattro delle ultime cinque sfide giocate dal Bologna si è registrato un Under 4,5 Cartellini.

Il Bologna non mantiene la porta inviolata contro il Milan da sei partite di fila.

Le probabili formazioni Milan Bologna (Finale Coppa Italia)

Milan (3-4-3) Bologna (4-2-3-1) Maignan Skorupski Tomori De Silvestri Gabbia Beukema Pavlovic Lucumi Jimenez Miranda Fofana Freuler Reijnders Ferguson Theo Hernandez Orsolini Pulisic Odgaard Gimenez Ndoye Leao Castro All. Conceicao All. Italiano Ultimo aggiornamento: 14 maggio

Milan e Bologna si sono sfidate 188 volte tra Serie A e Coppa Italia. I rossoneri hanno vinto ben 88 precedenti, tra cui la gara giocata soltanto lo scorso venerdì a San Siro. La squadra di Sergio Conceiçao si è imposta 3-1 grazie alla doppietta di Gimenez. Il Bologna, invece, ha vinto 53 volte, tra cui la gara d’andata giocata al Dall’Ara a febbraio e terminata 2-1. I pareggi, infine, sono 47.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Milan-Bologna, che potrebbero risultare utili per piazzare una scommessa sui migliori siti di scommesse Per ulteriori informazioni sulle scelte dei due allenatori, s'invita a dare un'occhiata alle probabili formazioni Finale Coppa Italia aggiornate dai nostri esperti.