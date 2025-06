Pronostico Fiorentina-Inter, chi vincerà il match? Il parere dei bookies

Pronostico Fiorentina Inter e il parere dei bookies

L’Inter non avrà vita facile a Firenze. La squadra di Palladino non è più una sorpresa e cercherà di fare risultato davanti ai propri tifosi. Secondo me, la sfida terminerà in parità. Andrea Stefanetti

Allo stadio ‘Artemio Franchi’ si sfiderannoin una sfida che si preannuncia spettacolare. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:00 di domenica 1 dicembre. Prima di visionare il, ecco le quote di alcuni operatori sul match:Momento d’oro per entrambe le squadre. ‘Viola’ che arrivano da sette vittorie consecutive, 28 punti in classifica e tanta convinzione nel proseguire su questa strada. L’Inter arriva dalla schiacciante vittoria esterna, per 0-5, contro il Verona.. I nerazzurri sono protagonisti di un grandissimo inizio di stagione, sia in campionato che in Champions League. Occhio, però, alla Fiorentina e al suo momento d’oro.Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Inter? Il pronostico dei bookies

Sarà una partita imprevedibile, visto il modo di giocare di entrambe le squadre. Tante soluzioni a disposizione dei due allenatori e altrettanta qualità in campo.Per questo motivo, la quota risultato esatto più gettonata è quella del. Goldbet propone questa quota a 6.25, Sisal e QuiGioco a 7.

I precedenti di Fiorentina-Inter

Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

Dove vedere la partita

Sono 146 i precedenti tra Fiorentina e Inter. Nel corso di queste partite è l’Inter a trovarsi in vantaggio nel conteggio delle vittorie. 63 per i nerazzurri, mentre la Fiorentina ferma a 34. Sono invece 49 i pareggi. Nella scorsa stagione, l’Inter ha vinto entrambi gli incontri.Sono ore decisive per il ritorno di Albert Gudmunsson. Palladino potrebbe scegliere di schierarlo dal primo minuto, aumentando ancor di più la qualità della sua rosa. Confermata la coppia Comuzzo-Ranieri in difesa. Inzaghi ripropone l’attacco formato da Lautaro e Thuram, e si appresta a schierare i migliori 11 in rosa.(4-2-3-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Adli, Cataldi, Colpani, Gudmunsson, Bove, Kean. All. Palladino.(3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.La partita tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky, permettendo agli appassionati di seguire l’evento comodamente sul proprio televisore. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile anche sulla piattaforma Dazn e tramite l’applicazione SkyGo, garantendo la possibilità di guardarlo da dispositivi mobili, tablet o computer, ovunque ci si trovi.