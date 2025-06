Fiorentina-Juventus pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dell'esperto

Operatore Maggiorata Juventus vincente

Pronostico Fiorentina-Juventus: confronto quote e il parere dell'esperto sul 29° turno - 16 marzo

Una partita importante per la squadra di Thiago Motta, che cerca riscatto. Dal mio punto di vista e vista l’importanza della gara, entrambe le squadre segneranno almeno un gol e proveranno a vincerla Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Oggi, alle ore 18:00, la Juventus di Thiago Motta farà visita alla Fiorentina di Palladino, in uno dei big match del 29° turno di Serie A. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote di Fiorentina-Juventus di diversi operatori:I viola hanno perso al Maradona di Napoli nell’ultima giornata e sono reduci dalle fatiche in Conference League. Debacle casalinga per i bianconeri, che hanno perso 0-4 contro l’Atalanta.I bianconeri vogliono riscattare la pesante sconfitta contro l’Atalanta e blindare il quarto posto in classifica. La partita è fortemente sentita a Firenze: i viola non daranno di certo vita facile alla Juventus.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul 29° turno di campionato, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla Serie A:

Quale sarà il risultato esatto di Fiorentina-Juventus? L'opinione dei bookies

Entrambe le squadre vogliono riscattare la sconfitta dell’ultimo turno di campionato: la Fiorentina vuole tornare a vincere al Franchi, mentre la Juventus vuole voltare pagina dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta. Tenendo conto di un’analisi accurata,. QuiGioco offre la quota più alta, a 6.40, mentre Snai e Betsson pagano la quota rispettivamente a 6.25 e 6.15.

Fiorentina Juventus: i precedenti

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juve

Fiorentina e Juventus si sono sfidate 193 volte nella storia. I bianconeri hanno vinto per 92 volte, mentre sono 41 le vittorie dei viola. I pareggi sono ben 60, tra cui l’ultimo maturato all’Allianz Stadium lo scorso 29 dicembre: in quell’occasione, la sfida è terminata 2-2.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 29° turno di campionato:

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv oggi

Il big match tra Fiorentina e Juventus sarà trasmessa su DAZN, accessibile tramite smart TV, console (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, sarà visibile su Sky Sport, sia sui canali Sky Sport Uno (251) e Sky Sport 251, che in streaming su Now TV e Sky Go.