Pronostico Fiorentina Lazio con quote, analisi e formazioni

Un big match all’ora di pranzo. La quinta giornata di campionato vede sfidarsi Fiorentina e Lazio al Franchi di Firenze alle ore 12.30 di domenica 22 settembre. Prima di fornirvi il mio pronostico sul match, ecco le quote 1X2 per Fiorentina Lazio offerte da diversi operatori:

La Fiorentina si presenta a questa partita con soli 3 punti ottenuti nelle ultime 4 gare. La Lazio, invece, ha messo insieme 7 punti grazie a due vittorie e un pareggio.

Il mio pronostico su Fiorentina Lazio

I bookmakers considerano la Fiorentina favorita nella sfida contro la Lazio. La squadra di Palladino è reduce da una sconfitta per 3-2 contro l'Atalanta. I viola, desiderosi di riscatto, affronteranno i biancocelesti, che hanno ottenuto una vittoria per 2-1 contro l'Hellas Verona nell'ultimo turno di campionato.



Secondo me, la Fiorentina uscirà vittoriosa da questa sfida. Una partita sofferta, lottata su ogni pallone ma alla fine la squadra di Palladino conquisterà i tre punti. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Prima di visionare gli altri pronostici sul match, ecco due nostri approfondimenti sulla massima competizione calcistica italiana:

● ● ●

Fiorentina Lazio quote speciali sul match

● ● ●

I Pronostici su Fiorentina-Lazio più interessanti

Consiglio risultato esatto: 1-0 a 8.25 su Snai

Rigore assegnato in Fiorentina Lazio a 2.80 su Betsson

Kean primo marcatore del match

Dove trovare le migliori quote su su Fiorentina Lazio

Ilsi prospetta importante per il cammino in campionato di entrambe le squadre. Nei prossimi paragrafi, ho raccoltoPrevedo una gara equilibrata che potrebbe essere decisa da un colpo di genio di uno degli attaccanti viola. Per questo,Nel confronto delle quote, Snai propone la quota più alta a 8.25, seguita da Betsson con 8.00 e Sisal con 7.75.In partite come questa, gli episodi e le giocate individuali possono risultare decisivi. Per questo motivo,. Betsson offre la quota più alta a 2.80, seguita da Snai a 2.75 e GoldBet a 2.65.Considerando le sue qualità offensive e la freddezza sotto porta, penso che. L'attaccante classe 2000 ha trovato la rete nelle ultime due partite e le sue caratteristiche potrebbero mettere in seria difficoltà la difesa biancoceleste. La quota più elevata per Kean come primo marcatore è di 6.60 su Quigioco, rispetto a 5.75 su Snai e 5.00 su Lottomatica.Abbiamo redatto una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

● ● ●

Precedenti di Fiorentina Lazio

Le probabili formazioni di Fiorentina Lazio

, con tanti confronti disputati in Serie A. Storicamente, la Lazio ha ottenuto più successi rispetto alla Fiorentina, soprattutto negli ultimi anni. Tuttavia, le partite giocate a Firenze sono spesso molto equilibrate, con i viola che vantano un buon rendimento in casa. L'ultimo precedente al Franchi ha visto la Fiorentina imporsi per 2-1, grazie alle reti di Bonaventura e Kayode.

Tempo di visionare anche le possibili scelte dei due allenatori:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Biraghi; Dodò, Mandragora, Bove, Gosens; Colpani, Sottil; Kean.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Dia.



L'allenatore della Fiorentina, Palladino, opterà per un 3-4-2-1, con Kean come punta centrale, supportato sulla trequarti da Colpani e Sottil. Sulle fasce agiranno Dodò e Gosens, chiamati a coprire sia in fase offensiva che difensiva, mentre in mezzo al campo ci sarà Bove, affiancato da Mandragora. Dall'altra parte, Baroni, tecnico della Lazio, dovrebbe schierare un 4-2-3-1. Dia sarà il terminale offensivo, supportato da Zaccagni, Noslin e Isaksen che opereranno sulla linea dei trequartisti, mentre Guendouzi e Rovella controlleranno il centrocampo.

Dove vedere Fiorentina Lazio

La partita tra Fiorentina e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vedere il match in TV, si può accedere all'app DAZN tramite smart TV connessa a Internet. In alternativa, è possibile usare console di gioco come Playstation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick, Timvision Box e Google. Gli abbonati Sky con Decoder SkyQ possono anche guardarlo sui canali Zona DAZN, attivabili con un costo aggiuntivo.