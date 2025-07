Fluminense-Chelsea pronostico e quote: la chicca dell'esperto

Scopri il pronostico su Fluminense-Chelsea con la chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto.

A mio avviso, il Chelsea conquisterà la vittoria e staccherà il pass per la finale del Mondiale per Club. La squadra guidata da Maresca ha tutte le carte in regola e gode dei favori del pronostico per superare il turno, puntando così alla seconda finale in poco tempo. Dopo il recente trionfo in Conference League, gli inglesi vogliono continuare il loro momento positivo e provare a portare a casa anche questo prestigioso trofeo. Tuttavia, attenzione al Fluminense: la formazione brasiliana è una delle grandi sorprese del torneo, avendo già eliminato sia l’Inter che l’Al Hilal. Andrea Stefanetti

Martedì 8 luglio alle ore 21 italiane, il MetLife Stadium di East Rutherford ospiterà la prima semifinale del Mondiale per Club, che vedrà affrontarsi Fluminense e Chelsea. I brasiliani arrivano a questo appuntamento dopo aver battuto l'Al Hilal per 2-1, mentre gli inglesi hanno superato il Palmeiras con lo stesso risultato, 1-2. In questo articolo vi presentiamo il pronostico realizzato dai nostri esperti, insieme a un'analisi dettagliata delle quote proposte dai principali bookmaker per questa sfida tra Fluminense e Chelsea.Dall'analisi delle quote proposte dai principali siti di scommesse, il Chelsea parte con i favori del pronostico. La vittoria degli inglesi è quotata intorno a 1.70, riflesso di una rosa più completa e competitiva. Attenzione però al Fluminense, una delle rivelazioni del torneo: il successo dei brasiliani è offerto a quota 5.25, segnale delle insidie che potrebbero emergere per la formazione sudamericana.Un obiettivo comune accomuna Fluminense e Chelsea nella semifinale del Mondiale per Club: conquistare la vittoria e accedere alla finalissima. Entrambe le squadre hanno dimostrato carattere e determinazione, superando con autorità gli ostacoli del torneo senza mai arrendersi. Dopo un'attenta analisi, i risultati più probabili sembrano essere l'1-0 o il 2-0 in favore del Chelsea, a conferma della maggiore solidità e profondità della rosa inglese.Anche i principali bookmaker sembrano allinearsi con il nostro pronostico per Fluminense–Chelsea, prevedendo una sfida con meno di tre reti complessive. Le quote per l'Under 2.5, infatti, risultano inferiori rispetto a quelle per l'Over, segnale evidente delle aspettative per una gara equilibrata, giocata con intensità, tecnica e grande attenzione al possesso palla. Per questo motivo riteniamo che il match possa concludersi con meno di tre gol complessivi. Per aiutarvi a orientare al meglio la vostra scommessa su questa partita da non perdere, vi proponiamo di seguito un confronto dettagliato delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori del settore.

Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Fluminense Chelsea che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse:

Il Chelsea ha vinto il primo tempo in 4 delle ultime 5 partite disputate.

Il Fluminense ha registrato meno di 10.5 calci d’angolo in 6 delle ultime 8 gare.

Il Fluminense è imbattuto da 11 giornate.

Dall’inizio del Mondiale per Club, il Chelsea ha una media di 2.4 ammonizioni a partita, contro le 2.6 del Fluminense.

Durante la competizione, il Chelsea ha ricevuto un cartellino rosso, mentre il Fluminense nessuno.

Probabili formazioni di Fluminense-Chelsea

Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Renè; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.: Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.