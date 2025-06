Pronostico Francia Belgio con quote e statistiche

Il nostro pronostico Francia Belgio

Sebbene la Francia sia attualmente superiore al Belgio, la partita potrebbe risultare più equilibrata del previsto. Tuttavia, crediamo che i transalpini abbiano tutte le carte in regola per battere i Diavoli Rossi e conquistare i 3 punti (Segno 1). Redazione Calciomercato

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Lunedì 9 settembre alle 20:45, Francia e Belgio si sfideranno nella seconda giornata del gruppo B della Nations League, presso il Parc Olympique Lyonnais. Prima di consultare il nostro, dai un'occhiata al confronto delle quote 1X2 per il match:Quella tra Francia e Belgio si prospetta una sfida affascinante ed equilibrata. I bookmakers danno come favoriti i transalpini, ma non bisogna sottovalutare la Nazionale belga, che ha dimostrato di avere una grande capacità offensiva e un’organizzazione difensiva solida.Ecco il confronto delle quote tra tre siti di scommesse

Pronostico Francia Belgio con Risultato esatto

In base alle nostre analisi,. A nostro avviso i transalpini avranno la meglio realizzando una sola rete e mantendo la porta inviolata. Ecco il confronto delle quote per il risultato esatto di 1-0, proposte da tre operatori diversi.

Ci sarà un rigore in Francia Belgio?

Oltre alle tradizionali scommesse pre-partita come 1x2, Under/Over e Goal Sì/No, i bookmaker offrono anche. Per il match tra Francia e Belgio, la, mentre la quota per la non assegnazione è di @1.32 su Betsson e Sisal. A nostro avviso, è improbabile che venga assegnato un penalty nel corso della sfida.

Francia Belgio primo marcatore

Un altro pronostico interessante riguarda i marcatori della partita, con particolare attenzione al giocatore che segnerà per primo.. L’attaccante del Real Madrid è quotato

Dove trovare le migliori quote su Francia Belgio

È importante conoscere le quote prima di una partita, poiché consente di valutare tutte le opzioni disponibili basandosi su un'analisi dettagliata delle compagini in campo. Per scommettere in sicurezza in Italia, è essenziale scegliere piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono vantaggiosi bonus di benvenuto Si ricorda che alcuni degli operatori in lista, offrono degli interessanti bonus senza deposito utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Francia Belgio.

Francia Belgio i precedenti

Francia Belgio le probabili formazioni

Francia Belgio dove vedere la partita

Il nostro pronostico su Francia Belgio

I bookmaker danno la Francia come favorita e siamo pienamente d'accordo con questa valutazione. Redazione Calciomercato

Francia e Belgio si sono affrontati 75 volte: i francesi hanno ottenuto 26 vittorie, i belgi 30 e ci sono stati oltre 19 pareggi. Nei 13 incontri ufficiali, la Francia ha dominato il confronto diretto con 7 vittorie contro le 3 del Belgio e 3 pareggi. La maggior parte di questi scontri è avvenuta durante le qualificazioni per i Mondiali o gli Europei.Andiamo a scoprire le probabili scelte dei due allenatori:Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram. Allenatore DeschampsCasteels; Castagne, Faes, De Winter, Theate; Saelemaekers, Onana, De Bruyne, Doku; Openda, Lukebakio. Allenatore Tedesco.Secondo le quote vincente Nations League , la Francia è la favorita per vincere il torneo. Il Belgio, che aveva mostrato un'ottima forma durante la qualificazione agli Europei, ha deluso a Euro 2024, vincendo solo una partita e venendo eliminato agli ottavi di finale proprio dalla Francia. Ora, la squadra guidata da Domenico Tedesco cerca di riscattarsi nella Nations League. Tra i convocati figurano De Winter (Genoa), De Ketelaere (Atalanta) e Saelemaekers (Roma).Al momento della redazione di questo approfondimento, la partita Francia-Belgio non è programmata in diretta TV. Tuttavia, gli appassionati potranno guardare il match di Nations League in streaming su UEFA TV, accessibile sia attraverso il sito su PC che tramite l’app su dispositivi mobili e tablet.Dopo aver esaminato attentamente le quote per il match Francia-Belgio, appare chiaro che alla Nazionale guidata da Tedesco servirà una vera e propria impresa per vincere. L'atmosfera accesa dei tifosi francesi e le condizioni ambientali rendono il compito ancora più arduo. La Francia, con la sua esperienza nelle competizioni europee e una rosa ben più profonda, ha tutte le carte in regola per prevalere.