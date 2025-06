Francia-Italia quote speciali

Francia e Italia, Venerdì 6 settembre alle ore 20:45, si sfideranno in occasione dellaal Parc des Princes di Parigi. Prima di visionare il nostro pronostico su Francia-Italia, scopri il

● ● ●

Il nostro pronostico Francia-Italia

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Nonostante la Francia sia oggettivamente superiore all'Italia in questo momento, la partita potrebbe comunque rivelarsi più equilibrata del previsto. Tuttavia,). Ecco il confronto quote tra tre siti di scommesse:

● ● ●

Pronostici Francia-Italia più interessanti

Risultato esatto con vittoria Francia

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Tempo con più gol

Primo marcatore Mbappé

A quasi due mesi dai deludenti Europei, che hanno visto gli Azzurri uscire agli ottavi contro la Svizzera, l’Italia torna in campo per. Vediamo alcune dei pronostici con relative quote offerte dai bookmakers.Secondo le nostre analisi,. Come già evidenziato, la vittoria dei Blues è considerata probabile, data la loro superiorità attuale rispetto agli Azzurri. Inoltre, resta da vedere come reagirà la Nazionale guidata da Spalletti dopo la delusione degli Europei. Di seguito, confrontiamo le quote per il risultato esatto di 1-0 proposte da tre diversi operatori.Secondo i pronostici dei principali siti di scommesse,, con 1.30, seguito da Snai a 1.35 e Sisal a 1.36. Al contrario, per un gol segnato nel secondo tempo, Sisal offre una quota di 1.21, mentre Snai e Lottomatica presentano quote più alte, rispettivamente 1.22 e 1.24.Un altro pronostico interessante riguarda i marcatori della partita, con un'attenzione speciale al giocatore che segnerà per primo, ovvero il primo marcatore.. L’attaccante del Real Madrid è pagato 4 su Snai e 4.25 su Sisal come primo marcatore del match.

● ● ●

L'analisi di Mister Spalletti di Francia-Italia

Francia Italia le probabili formazioni

Francia Italia i precedenti

Dove scommettere Francia Italia?

Francia Italia dove vedere la partita

Mea Culpa di Mister Spalletti nelle interviste precedenti il primo match di Nations League: "Ho passato una brutta estate, mi sento responsabile., arrendevoli, abbiamo mollato e non onorato la nostra storia. Questo è il momento di provare a fare qualcosa di differente. Cerchiamo di creare un nuovo gruppo, una nuova squadra, trasferendo meno pressione addosso. Ora ho visto partecipazione, disponibilità e ho trovato il primo sorriso dopo tanto tempo."Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram. Allenatore DeschampsDonnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui. Allenatore Spalletti.La Francia parte favorita, soprattutto giocando in casa con una squadra di indiscutibile qualità.. Il ballottaggio tra Kanté e Zaire-Emery per un posto a centrocampo vede quest'ultimo leggermente in vantaggio. La difesa dovrebbe restare invariata, con Maignan confermato tra i pali.Per gli Azzurri si prospetta una sfida complicata contro una squadra che, secondo le quote vincente Nations League , è la favorita al trionfo della competizione. Tra i convocati del Ct Spalletti spiccano le novità rappresentate da Okoli e Brescianini, oltre al ritorno di Tonali.. Nel 2000, la Francia sconfisse l'Italia 2-1 nella finale degli Europei. Tuttavia, gli Azzurri si vendicarono nel 2008, eliminando i francesi con un 2-0 nella fase a gironi degli Europei. Un altro confronto indimenticabile fu la finale del Mondiale 2006, che si concluse 1-1 dopo i tempi regolamentari e supplementari, con l'Italia che prevalse ai rigori. Questi incontri hanno reso le sfide tra le due nazionali delle vere e proprie classiche del calcio internazionale.Conoscere le quote prima di una partita è utile perché permette di valutare attentamente tutte le opzioni disponibili, basandosi su un calcolo delle probabilità che tiene conto dello studio delle squadre in questione. Inoltre, è importante perché esistono diversi tipi di mercati su cui scommettere. Per piazzare scommesse in modo sicuro in Italia, è essenziale. Questi siti non solo garantiscono affidabilità, ma offrono anche interessanti bonus di benvenuto Si ricorda che alcuni degli operatori inseriti nella lista, offrono dei bonus senza deposito che possono essere utilizzati anche per piazzare delle scommesse su Francia-Italia. Si consiglia di visionare i termini e condizioni delle promo degli operatori prima di aprire un conto ed effettuare la prima giocata.Gli appassionati potranno seguire il match di Nations League anche in streaming gratis su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.