Dove trovare le migliori quote Genoa Inter

La Serie A sta finalmente per tornare. Ma quale sarà il? Sabato 17 agosto alle ore 18.30 le due formazioni scenderanno in campo al Ferraris di Genova. La formazione di casa proverà a imporsi subito contro i campioni d’Italia in carica. Di seguito tutte le quote scommesse del match.Due formazioni con realtà differenti. Il Genoa ha come obiettivo migliorare l’undicesimo posto in campionato della scorsa stagione. I nerazzurri vogliono mantenere lo scudetto sulla maglia. Due preparazioni differenti, amichevoli e mercato sempre attivo soprattutto per i padroni di casa.Conoscere le quote scommesse prima di un match è essenziale per valutare tutte le opzioni disponibili, poiché nel calcio ci sono diverse tipologie di mercati su cui è possibile piazzare delle puntate. Per scommettere in Italia in tutta sicurezza, è. Questi siti non solo garantiscono affidabilità, ma spesso offrono anche degli interessanti bonus scommesse tra cui bonus senza deposito e freebet.

Prima di visionare il nostro pronostico su Genoa Inter, vi consigliamo di leggere il nostro focus sulle Quote Vincente Serie A.

● ● ●

Il nostro pronostico di Genoa-Inter

Prendere il pronostico esatto non è mai semplice per di più se si tratta di Genoa Inter. I padroni di casa avranno dalla loro il sostegno del proprio pubblico nonostante differenti addii importanti a livello di mercato. Alcune trattative sono ancora in corso. Per i nerazzurri invece, la rosa sembra ormai al completo e si presentano al match con i favori del pronostico nelle quote scommesse Serie A. Ma come si è visto anche nello scorso campionato, nulla è scontato per i campioni d’Italia. Andiamo a scoprire le quote Inter vincente match dei tre operatori selezionati, dove i nerazzurri partono in vantaggio.

*Le quote indicate possono subire variazioni

● ● ●

Ma il pronostico esatto di Genoa Inter?

*Le quote indicate possono subire variazioni.

Il. Un risultato che, come detto, non rappresenta una sorpresa rispetto alle previsioni pre-match. Sui siti scommesse l’Inter è favorita ma non avrà vita facile in uno stadio difficile come quello di Genova nella prima di campionato. La squadra guidata da Inzaghi è sembrata in buonissima forma nel pre-campionato ma ci sono ancora dei punti dove migliorare per tornare ad essere competitivi come lo scorso anno. Snai quota l’0-1 come risultato esatto di Genoa Inter a 6.75 mentre Sisal a 6.50

● ● ●

Genoa Inter quante possibilità di vedere un calcio di rigore?

Nella stagione 2023-2024 sono stati assegnati dagli arbitri la bellezza di 131 calci di rigore. Alla formazione di Inzaghi sono stati concessi ben 14 tiri dal dischetto: 13 gol realizzati e 1 sbagliato. Statistiche più che positive per la formazione nerazzurra. Ma vediamo insieme quanto è. Per laun rigore in favore dei nerazzurri è quotato amentre suè quotato a

● ● ●

Genoa Inter pronostico primo marcatore

Genoa Inter statistiche partite precedenti

Genoa Inter le probabili formazioni

Dove vedere Genoa Inter in Tv o Streaming

Nel calcio, come detto, è possibile scommettere anche su. Stiamo continuando con i pronostici di Genoa Inter e non possiamo non chiederci chi segnerà il primo gol della stagione. A nostro giudizio,. Suinfatti il toro èmentre Thuram a 4.60. Su Snai invece Lautaro è segnato a 3.70 mentre Thuram a 4.75.Nella storia Genoa e Inter si sono affrontate tantissime volte nel campionato di Serie A: 112 occasioni.. Le vittorie del Genoa sono ben 22 mentre i pareggi 31. Per quanto riguarda i gol segnati sono 107 quelli a favore del Genoa e 198 quelli per l’Inter.Dopo aver analizzato le quote scommesse è tempo di vedere quali saranno i 22 giocatori che scenderanno in campo. Ecco leGollini; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovsky, Martin; Messias, Vitinha. Allenatore Gilardino: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmina, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore Simone Inzaghi.Genoa Inter si giocherà al Ferraris alle ore 18.30 di sabato 17 agosto e verrà trasmessa in esclusiva sui. Quindi non ci sarà la copertura di Sky o della Rai. Lo streaming sarà disponibile su dispositivi elettronici come smartphone, tablet, pc o anche tv abilitate.

● ● ●

Il nostro pronostico Genoa Inter

Dopo un'attenta analisi delle quote scommesse per Genoa-Inter, possiamo affermare che sarà una partita equilibrata. Tuttavia, i. I bookmakers infatti, vedono l'Inter favorita, e noi concordiamo con questa previsione.