Genoa Napoli pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Genoa-Napoli: confronto quote e il parere dei bookies

Credo proprio che il Napoli di Conte espugnerà il Marassi, rilanciando le proprie ambizioni scudetto. Gli 'azzurri' presentano una rosa nettamente superiore a quella del Genoa e i calciatori di maggiore qualità come Lukaku, saranno decisivi per la vittoria finale. Andrea Stefanetti

Questa sera, alle ore 18:00, si affronteranno Genoa e Napoli in una sfida valida per il 17° turno di campionato. Prima di presentare il mio pronostico e il parere dei bookmaker nelle quote per possibile risultato esatto della partita del Marassi, di seguito trovi laEcco invece le quote di Genoa Napoli di diversi operatori:Il Genoa arriva dal pareggio a reti inviolate contro il Milan a San Siro, mentre il Napoli ha ottenuto una vittoria in rimonta nell'insidiosa trasferta contro l’Udinese.Il Napoli è deciso a ritrovare continuità e a riappropriarsi della vetta della classifica, attualmente occupata dall'Atalanta, mentre il Genoa punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione.Prima di visionare gli altri pronostici sulla sfida del 17° turno, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla massima competizione calcistica italiana:

Quale sarà il risultato esatto di Genoa Napoli? Il parere dei bookies

Un match cruciale per il Napoli, che cerca il riscatto dopo un periodo complicato culminato con le due sconfitte rimediate contro la Lazio (in Coppa Italia e Campionato). Secondo i bookmaker, il. La quota più alta è offerta da Quigioco, che propone 7.60, seguita da Sisal e Snai a 7.50. Betsson, invece, propone una quota leggermente inferiore, pari a 7.25.

Genoa Napoli: i precedenti

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Nel corso della storia, le due squadre si sono incontrate 125 volte in tutte le competizioni. Il bilancio pende a favore del Napoli, che conta 47 vittorie, contro le 36 del Genoa e i 42 pareggi. L'ultimo scontro risale a febbraio scorso e si è concluso con un 1-1.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per il 17° turno di campionato:

Genoa (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Dove vedere il match oggi in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Genoa e Napoli di questa sera, insieme a tutte le gare della Serie A 2024/25, sarà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN. Gli abbonati potranno seguire gli incontri in tempo reale o rivederli in qualsiasi momento, per non perdere nemmeno un'azione del campionato.