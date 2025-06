Genoa-Parma pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Maggiorata Parma vince + Gol Sì

Pronostico Genoa-Parma: confronto quote e il parere dei bookies

A mio avviso, il Genoa vincerà la partita. Davanti al proprio pubblico e con il supporto dei suoi tifosi, la squadra è determinata a conquistare i 3 punti fondamentali per continuare la corsa verso la salvezza. Andrea Stefanetti

Tutto pronto allo Stadio Luigi Ferraris per la sfida tra Genoa e Parma, entrambe alla ricerca di punti cruciali in ottica salvezza. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 12:30 di domenica 12 gennaio. Entrambe le formazioni sono reduci dal pareggio nella 19 giornata ovvero la prima dell'anno nuovo. I padroni di casa sul campo del Lecce mentre gli ospiti sul campo del Torino. Le due squadre sono separate da un solo punto in classifica.

Quale sarà il risultato esatto di Genoa-Parma? Il parere dei bookies

Quella tra Genoa e Parma si preannuncia come una partita equilibrata e combattuta, con entrambe le squadre determinate a conquistare i 3 punti. Il Genoa avrà il vantaggio del fattore campo, ma il Parma cercherà di sfruttare ogni opportunità per allontanarsi dalla zona retrocessione in una sfida decisiva per entrambe. Secondo un'attenta analisi,La quota più alta per questa scommessa è offerta da Bwin, che la propone a 8, mentre Sisal e Snai fissano la quota a 7.50.

Genoa-Parma: i precedenti

Genoa Parma: le probabili formazioni

Le due formazioni si sono affrontate 55 volte in tutte le competizioni. Il bilancio complessivo vede 20 pareggi, con il Parma che ha ottenuto 19 vittorie e il Genoa 16. L'ultimo incontro risale a novembre dello scorso anno, quando il Genoa ha vinto 0-1 in trasferta.

Ecco le probabili scelte dei due allenatori in vista della sfida valida per il 20° turno di Serie A:

GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Badelj, Frendrup, Thorsby, Zanoli, Pinamonti, Ekhator.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki, Del Prato, Balogh, Valenti, Valeri, Sohm, Hernani, Almqvist, Cancellieri, Mihaila, Bonny.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Genoa-Parma sarà trasmessa in diretta streaming e on demand su DAZN. Scaricando l'app ufficiale su smartphone, tablet o un altro dispositivo mobile e possibile seguire il match ovunque senza perdere nemmeno un minuto. Per questa sfida invece, non è disponibile la diretta su Sky o su NOW.