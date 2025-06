Pronostico Genoa Roma: quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Genoa Roma

Secondo me la Roma uscirà vittoriosa da questa sfida. Prevedo un match equilibrato ma i giallorossi la spunteranno grazie alla maggiore qualità offensiva Andrea Stefanetti

La Serie A riparte con la quarta giornata di campionato e tra le sfide in programma spicca quella tra Genoa e Roma, in programma domenica 15 settembre alle ore 12:30. Prima di condividere il, vi presento le quote 1X2 proposte dai principali operatori di scommesse.Il Genoa si presenta alla sfida con 4 punti conquistati nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, posizionandosi attualmente al decimo posto in classifica. La Roma, invece, occupa il diciassettesimo posto con soli due punti conquistati finora.. I giallorossi arrivano a questa sfida con l'obbligo di riscattarsi e allontanarsi dalle zone basse della classifica, cercando di interrompere la serie di risultati negativi delle prime tre giornate. Il Genoa, dal canto suo, punta a rifarsi dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona.

Genoa Roma, quote speciali sul match

Pronostici Genoa Roma più interessanti

Consiglio risultato esatto: 0-1 a 7.25 su Snai

Gol da fuori area in Genoa Roma a @ 3.00 su Snai

Soulé primo marcatore di Genoa Roma

Il Genoa punta a riscattarsi dopo la sconfitta contro il Verona, mentre la Roma è in cerca della sua prima vittoria stagionale per allontanarsi dalla 'zona rossa' della classifica. Nei paragrafi seguenti, analizzerò alcune delle, per offrire suggerimenti utili a chi vuole piazzare una giocata su questa sfida della quarta giornata di Serie A.Nella sfida tra Genoa e Roma, mi aspetto una partita in cui la squadra di De Rossi creerà numerose occasioni da gol. I giallorossi hanno bisogno di una vittoria e una prestazione convincente potrebbe dare un'importante boccata d'ossigeno all'ambiente. Per questo match,. Analizzando le prestazioni recenti e i precedenti tra le due squadre,. Nel confronto quote, Snai offre la quota più alta (7.25) rispetto a Goldbet e Lottomatica, entrambe a 7.00.Considerando le recenti prestazioni, suggerisco di puntare sulla. Le quote assegnate sono. In match equilbrati come quello che andrà in scena al Ferraris, può essere proprio un tiro dalla distanza a 'rompere il ghiaccio' e a sbloccare la sfida.Per ciò che riguarda il pronostico sul. Il giovanissimo fantasista ex Juventus è alla ricerca del suo primo gol in maglia giallorossa eCon Dovbyk in dubbio causa infortunio e Dybala di ritorno dagli impegni con la sua Argentina, il peso dell'attacco della Roma ricadrà sulle larghe spalle dell'ex Frosinone.

Dove trovare le migliori quote di Genoa Roma

I precedenti di Genoa Roma

Le probabili formazioni di Genoa Roma

Per assistervi nella scelta delle migliori quote per Genoa-Roma, abbiamo preparato una lista di siti di scommesse. Per scommettere in sicurezza in Italia, è fondamentale optare per piattaforme con licenza ADM, che garantiscono affidabilità e offrono bonus di benvenuto vantaggiosi. Questi operatori regolamentati assicurano un ambiente di gioco sicuro e protetto, oltre a bonus scommesse interessanti.Genoa e Roma evidenziano una rivalità storica in Serie A. In generale, la Roma ha avuto un buon rendimento contro il Genoa, con un numero maggiore di vittorie rispetto ai pareggi e alle sconfitte. Tuttavia, le. Il Genoa, al Ferraris, ha saputo mettere in difficoltà la Roma in diverse occasioni, mentre i giallorossi hanno spesso dominato le sfide giocate all’Olimpico.

Tutto pronto per la partita tra Genoa e Roma. Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori:

GENOA (3-5-2): Gollini; Vasquez, Vogliacco, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Pinamonti. All. Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Dybala, Soulé; Dovbyk. All.: Daniele De Rossi.



Il Genoa avrà diverse assenze, con De Winter e Miretti out e Messias in dubbio per la panchina. Gilardino potrebbe schierare Bani al posto del belga, completando la difesa a 3 con Vogliacco e Vasquez. Sabelli e Martin saranno agiranno sulle fasce, mentre Frendrup, Badelj e Malinovskyi formeranno il centrocampo. In attacco, Vitinha e Pinamonti. De Rossi opterà per una difesa a 3 composta da Mancini, Hermoso e Ndicka. Dovbyk e Pellegrini, reduci da problemi fisici, sono in dubbio per la sfida del Ferraris.

Genoa Roma dove vedere la partita

La quarta giornata di Serie A, con il match tra Genoa e Roma, sarà trasmessa su DAZN e Sky. Lo streaming sarà accessibile tramite DAZN e SkyGo su PC, smartphone e tablet.