Pronostico Genoa Sampdoria con quote e analisi sul Derby di Coppa Italia

Il mio pronostico su Genoa Sampdoria di Coppa Italia

A mio avviso il Genoa vincerà il match. I Grifoni hanno maggiori qualità e possono contare su una panchina lunga che, in queste partite, può essere un fattore decisivo. Andrea Stefanetti

Genoa Sampdoria quote speciali sul Derby di Coppa Italia

Questa sera, alle ore 20:45, scenderanno in campoin un derby valido per la Coppa Italia. Prima di fornirvi il, ecco le quote 1X2 di diversi operatori sulla sfida:Il derby è sempre un appuntamento speciale, ancor di più in una sfida ad eliminazione diretta. Il Genoa arriva da una sconfitta per 2-0 contro il Venezia, mentre la Sampdoria ha il morale più alto grazie alla vittoria per 1-0 sul Sudtirol.Entrambe le compagini non vivono un gran periodo di forma e il Derby sembra l'occasione giusta per cambiare l'inerzia negativa di questo inizio di stagione.

I pronostici Genoa-Sampdoria più interessanti

Risultato esatto 1-0 a 6.75 su GoldBet

Segna goal per tempo

Andrea Pinamonti primo marcatore

In occasione del Derby di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria, ho raccolto una serie di pronostici su mercati interessanti offerti dai migliori siti scommesse Credo sarà un match intenso ma equilibrato. Entrambe le squadre sono consapevoli dell'importanza della partita e, dal punto di vista tattico, potrebbero adottare un approccio più attendista. Ma alla fine il Genoa supererà il turno,. La quota più alta è di 6.75 su GoldBet rispetto alla 6.50 su Snai e Sisal.Sicuramente in avvio sarà il Genoa a spingere maggiormente in fase offensiva. Per questo motivo, suggerisco di puntare sul Genoa che farà gol nel primo tempo. Snai presenta la quota più elevata 1.83 rispetto a GoldBet e Lottomatica (1.80).. Per questo motivo, suggerisco di puntare su di lui come primo marcatore del match, con una quota interessante di 4.75 offerta da Sisal. Su Snai e Godbet la quota è leggermente inferiore, a 4.50.

Dove trovare le migliori quote sul Derby della Lanterna

Per aiutarvi nella ricerca, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare le. Per scommettere in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti di Genoa Sampdoria

Le probabili formazioni di Genoa Sampdoria

Nel corso di questo secolo, si sono disputati 28 derby in Serie A tra Genoa e Sampdoria. Il Genoa ha ottenuto otto vittorie, mentre la Sampdoria ha trionfato tredici volte; sette sono stati i pareggi. Dal 2000, la stracittadina si è giocata anche in Coppa Italia: nel 2020 il Genoa ha vinto 3-1, mentre nella stagione 2002-2003 la Sampdoria ha prevalso per 2-1. In Serie B, ci sono stati sette confronti tra le due squadre, con tre vittorie ciascuna e un pareggio.

Ecco le possibili scelte dei due allenatori in vista del Derby della Lanterna:

Genoa (3-5-2): Gollini, Vogliacco, De Winter, Bani; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi; Pinamonti, Vitinha

Sampdoria (3-5-2): Silvestri; Veroli, Romagnoli, Riccio; Ioannou, Benedetti, Yepes, Kasami, Depaoli; Tutino, Coda. All. Sottil.



Il Genoa dovrebbe essere schierato con il 3-5-2 con la coppia d'attacco composta da Pinamonti e Vitinha. Anche l'allenatore della Sampdoria, Sottil, dovrebbe schierare i suoi con lo stesso modulo con Tutino e Coda a guidare l'attacco blucerchiato.

Dove vedere Genoa Sampdoria

La partita di Coppa Italia tra Genoa e Sampdoria sarà visibile su Italia 1. Per chi preferisce seguire i sedicesimi di finale in streaming, è possibile accedere alla piattaforma online Mediaset Infinity tramite il proprio dispositivo.