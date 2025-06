Germania-Italia pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Operatore Selezione Kean Marcatore DUO

3.80 VAI ALLA QUOTA ▶

* Quota sottoposta a variazioni. Si consiglia di visionare la pagina dell'operatore per ulteriori info.

*Le quote indicate possono subire variazioni

Pronostico Germania-Italia: chi passerà alle semifinali? Il parere dei bookies

La Germania avrà buone possibilità di vincere anche la gara di ritorno. I tedeschi potranno sfruttare il vantaggio ottenuto nell'andata, che li colloca in una posizione favorevole, soprattutto considerando che l'Italia potrebbe concedere diversi spazi. Andrea Stefanetti

Domenica 23 marzo, alle ore 20:45, l’Italia di Luciano Spalletti volerà in Germania per sfidare la squadra di Nagelsmann. Prima di mostrarvi il mio pronostico e il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, ecco laEcco invece le quote 1x2 di Germania-Italia di tre differenti operatori:Nel match di andata, i tedeschi hanno capovolto l'esito della partita nel secondo tempo, ottenendo una vittoria cruciale. Alla nostra Nazionale non è servito il gol del temporaneo vantaggio di Tonali.La Germania ha dimostrato una grande forza nel ribaltare il risultato nell'andata, evidenziando la sua determinazione. L'Italia, tuttavia, cercherà di recuperare lo svantaggio accumulato e puntare a portare la partita almeno ai supplementari. Secondo i bookies però, la Germania parte nettamente con i favori del pronostico.Prima di visionare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto sul ritorno dei Quarti di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili per piazzare delle scommesse sulla nota competizione:

● ● ●

Quale sarà il risultato esatto di Germania-Italia? L'opinione dei bookies

Dopo il match d'andata, che si è concluso 1-2 in favore della Germania, i bookmaker indicano come uno dei risultati più probabili una vittoria per 2-1 dei tedeschi. La quota più alta per questo esito è offerta da Quigioco, con una valutazione di 9.00, mentre bwin e Sisal si fermano a 8.25.

● ● ●

Germania-Italia: i precedenti

Le probabili formazioni di Germania-Italia

Italia e Germania si sono sfidate 38 volte, regalando partite poi passate alla storia come il 4-3 di Messico ’70 o la finale del Mundial del 1982. I precedenti sorridono agli azzurri che hanno vinto 15 volte. Le vittorie tedesche sono 11, mentre i pareggi sono 12. L’ultima sfida giocata nell’andata di Nations League si è conclusa con la vittoria della Germania a San Siro per 1-2.

Ecco le probabili scelte dei due CT in vista della sfida valida per il ritorno dei Quarti di Finale di Nations League:

Italia (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui.

Germania (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

Germania-Italia, match valido per il ritorno dei Quarti di Nations League, sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1 e in streaming su Rai Play visibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet.