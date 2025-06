Pronostico Germania Olanda con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Germania Olanda

Credo che la Germania vincerà la partita. Hanno una rosa di maggiore qualità e la spinta del pubblico sarà decisiva nel trascinare i tedeschi alla vittoria. Andrea Stefanetti

*Le quote indicate possono subire variazioni

Lunedì 14 ottobre si sfideranno. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20.45 presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera e rappresenta uno dei match più attesi della Nations League. Prima di presentarvi il. queste sono le quote su diversi mercati di differenti siti di scommesse:Olanda e Germania arrivano a questa sfida entrambe con 4 punti, frutto di una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate. Questo big match sarà decisivo per stabilire quale delle due squadre si prenderà, almeno momentaneamente, il comando del gruppo..I bookmaker vedono la. I tedeschi, considerati tra i principali candidati alla vittoria anche nelle quote vincente Nations League , vogliono ottenere la vittoria per consolidare il primo posto del raggruppamento.

Quote speciali su Germania Olanda

I pronostici Germania Olanda più interessanti

Consiglio risultato esatto 1-0 a 8.50 su Goldbet

Rete inviolata per i padroni di casa a 2.50 su Snai

Deniz Undav primo marcatore di Germania Olanda

In vista del match tra Germania e Olanda, valido per il quarto turno di Nations League, ho raccolto alcuni pronostici su alcuni mercati dei siti scommesse che, a mio parere, sono molto interessanti.La Germania vuole imporsi per passare il turno al primo posto del girone. I tedeschi potranno contare sul calore del proprio pubblico e. Per questo motivo consiglio di puntare sul risultato esatto di 1-0 in favore della squadra di Julian Nagelsmann. La quota più alta è offerta su Goldbet a 8.50 rispetto a Snai (8.25).A mio giudizio,In virtù di ciò, consiglio di puntare sulla rete inviolata dei padroni di casa, con, seguita da Sisal a 2.40.Dopo un’attenta analisi consiglio di. L’attaccante classe 1996 è ormai diventato l’idolo del popolo tedesco non solo per le sue prestazioni ma anche per l’aspetto sociale. La quota più alta per Deniz Undav primo marcatore nei bookies analizzati è offerta da Betsson a 5 rispetto a Snai (4.70) e Goldbet (4,.0).

Dove trovare le migliori quote su Germania Olanda

Per aiutarvi nella ricerca delle migliori quote, ho redatto per voi una lista di siti scommesse dove puoi trovare i. Per piazzare delle scommesse in sicurezza, è fondamentale scegliere piattaforme con licenza ADM, che offrono affidabilità e interessanti bonus scommesse.

Precedenti Germania Olanda

Probabili formazioni di Germania-Olanda

Con tre vittorie e altrettanti pareggi per ciascuna squadra, il bilancio degli scontri diretti tra Germania e Olanda è in perfetto equilibrio. L'ultimo incontro, terminato 2-2, ha confermato l'equilibrio tra le due formazioni.

Germania e Olanda sono pronte per sfidarsi nel quarto turno di Nations League. Ecco le possibili scelte dei due allenatori:



Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Gross; Wirtz, Havertz, Musiala; Udvan.

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Ake, van Dijk, De Ligt, Dumfries; Gravenberch, Reijnders, Schouten; Gakpo, Brobbey, Simons.



La Germania dovrebbe essere schierata con un 4-2-3-1 con Wirtz, Havertz e Musiala dietro la prima punta Udvan. L'Olanda invece punterà al classico 4-3-3 con il tridente d'attacco composto da Gakpo, Brobbey e Simons.

Dove vedere Germania Olanda

Al momento della redazione di questo approfondimento, la partita Germania-Olanda non è programmata in diretta TV. Tuttavia, gli appassionati potranno guardare il match di Nations League in streaming su UEFA TV, accessibile sia attraverso il sito su PC che tramite l’app su dispositivi mobili e tablet.