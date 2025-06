Germania-Portogallo pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il nostro parere

Confronto quote Germania Portogallo + maggiorate ed esclusive (Nations League)

Il nostro Pronostico Germania-Portogallo di Nations League

Vedo la Germania favorita. Ha dominato il Gruppo 3 della League A con 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi) e ai quarti ha eliminato l’Italia con un 1-2 all’andata e un 3-3 al ritorno. È una squadra più quadrata, solida in ogni reparto, e potrà contare sul sostegno del pubblico di casa. Andrea Stefanetti

Quale sarà il risultato esatto di Germania Portogallo? Ecco le quote

Quote Germania-Portogallo Over/Under

Il nostro Pronostico Germania-Portogallo Goal Sì/No

Nell’ultimo confronto tra Germania e Portogallo entrambe le squadre sono andate a segno. La Germania non mantiene la porta inviolata da 3 partite consecutive, mentre il Portogallo non ci riesce da 4 incontri. Negli ultimi 6 scontri diretti, in 5 occasioni si sono segnati più di 2.5 gol, confermando l’alta probabilità di una partita ricca di reti.

Mercoledì 4 giugno, alle ore 21, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera,. Entrambe le squadre arrivano da vittorie importanti: la Germania ha superato l’Italia, mentre il Portogallo ha battuto la Danimarca, conquistando così l’accesso a questa penultima fase della competizione. In questo articolo vi offriamo il pronostico dei nostri esperti, arricchito da un’analisi dettagliata delle migliori quote Germania-Portogallo proposte dai principali bookmaker.Dall’analisi delle quote offerte dai principali bookmaker,. Il 'colpo' del Portogallo invece, si attesta intorno a 4.50, a testimonianza delle possibili difficoltà che i lusitani potrebbero incontrare lontano dal proprio pubblico. Prima di addentrarci nel pronostico dettagliato dei nostri esperti per Germania-Portogallo, vi segnaliamo una quota maggiorata selezionata appositamente per questo match:Voglia di vincere e continuare a inseguire il sogno del torneo: due squadre pronte a darsi battaglia fin dai primi minuti. La Germania parte favorita, mentre il Portogallo cercherà di bissare il successo della prima edizione della competizione. Dopo un’attenta analisi,, segno chiaro di un equilibrio tra tattica e spettacolo. Di seguito vi proponiamo un confronto delle quote Under/Over 2.5 offerte dai principali operatori:Si ricorda che alcuni bookmaker offrono dei crediti aggiuntivi gratuiti con cui è possibile piazzare dei pronostici anche sulle Semifinali di Nations League senza effettuare alcuna ricarica. Per ulteriori info, consigliamo di visiare la nostra pagina sui bonus senza deposito Le ragioni che ci portano a questa conclusione sono le seguenti:

Per questi motivi, ci sono tutte le premesse per assistere a una sfida spettacolare in cui entrambe la Nazionali possono trovare la via del gol. In seguito ecco il confronto quote Goal No Goal di Germania-Portogallo tra diversi bookies:



Prima di visionare il focus dei precedenti, delle statistiche e delle probabili scelte dei due allenatori per la partita valida per la Semifinale di Nations League, ecco alcuni approfondimenti utili:

Germania-Portogallo: i precedenti

Statistiche Germania Portogallo

La Germania è imbattuta da 8 partite.

In 6 delle ultime 8 partite, la Germania ha segnato più di 3 reti.

In 5 delle ultime 6 sfide disputate, la Germania ha segnato per prima.

Il Portogallo ha superato i 10.5 calci d’angolo in 7 delle ultime 9 partite disputate.

Le probabili formazioni di Germania-Portogallo

Germania e Portogallo si sfideranno per la 20ª volta nella loro storia. Il bilancio pende a favore dei tedeschi, con 11 vittorie e 5 pareggi, contro le 3 affermazioni dei portoghesi. Sarà il primo confronto ufficiale tra le due squadre in Nations League, competizione in cui non si sono mai incrociate. L’ultimo precedente risale a giugno 2021, quando la Germania vinse 4-2 in una partita valida per il Girone F degli Europei.Di seguito, trovi le statistiche più interessanti di Germania-Portogallo, che potrebbero risultare utili per piazzare una giocata sui migliori siti di scommesse I nostri esperti hanno raccolto tutte le informazioni utili sui possibili titolari della sfida. In seguito, ecco le probabili formazioni di Germania-Portogallo Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao. Ct: Martinez.