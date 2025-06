Pronostico Verona Torino con quote, analisi e formazioni

Il mio pronostico su Verona Torino

Secondo me il Torino riuscirà a conquistare la vittoria di questo match. Una partita sofferta, combattuta ma con l’esperienza i granata porteranno a casa i tre punti. Andrea Stefanetti



Verona e Torino sono pronte per affrontarsi in un match valido per il quinto turno di Serie A. Prima di fornirvi il mio, ecco le quote 1X2 del match presentate dai diversi operatori:I padroni di casa sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Lazio e occupano il settimo posto in classifica con 6 punti. Gli ospiti, invece, sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Lecce, occupano il quinto posto in classifica con 8 punti.. I granata vogliono tornare alla vittoria per proseguire la corsa per un posto in Europa. Al tempo stesso i padroni di casa vogliono riscattarsi dalla sconfitta contro la Lazio.

Hellas Verona Torino quote speciali sul match

I pronostici Verona Torino più interessanti

Consiglio risultato esatto: 0-1 a 8.00 su Snai

Arbitro consulta il VAR e assegna un rigore in Hellas Verona Torino a 4.45 su Lottomatica e GoldBet

Sanabria primo marcatore di Hellas Verona Torino

La sfida tra Verona e Torino rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre. Il Verona, reduce dalla sconfitta contro la Lazio, cerca di risollevarsi e migliorare il proprio rendimento dopo un inizio altalenante, con due vittorie e due sconfitte. Il Torino, invece, arriva con ambizioni più alte: puntano a un piazzamento in classifica che possa portarli verso le competizioni europee. Nei seguenti paragrafi,La partita si prospetta molto tattica, con il Torino che verosimilmente gestirà gran parte delle azioni offensive mentre l’Hellas cercherà di sfruttare eventuali errori per colpire in contropiede. La maggiore qualità tecnica dei granata potrebbe comunque fare la differenza, rendendo probabile una vittoria sua vittoria su misura. In questo contesto,. Tra le quote offerte, Snai propone la più alta a 8, seguita da Lottomatica e GoldBet con una quota di 7.25.Un'altra opzione offerta dai bookmaker riguarda la possibilità di un. La quota per il solo rigore è fissata a 2.75 su Snai, ma aggiungendo la combinazione con l'intervento del VAR, le quote salgono a. A mio avviso, in un match equilibrato come quello di Verona, questa tipologia di scommessa risulta molto interessante.Per il match Verona-Torino punto su Sanabria primo marcatore. L'attaccante granata infatti, risulta essere uno dei migliori per media realizzativa e credo che possa sbloccare anche il match contro il Verona. Le sue quote come primo marcatore superano quota 6 su Snai, Sisal, Lottomatica e GoldBet, riflettendo la fiducia riposta dagli operatori.

Dove trovare le migliori quote di Hellas Verona Torino

I precedenti di Hellas Verona Torino

Le probabili formazioni di Verona Torino

Dove vedere Hellas Verona Torino

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote su Verona Torino, abbiamo redatto una lista di siti di scommesse consigliati. Per scommettere in sicurezza in Italia, è fondamentale optare per piattaforme con licenza ADM, che assicurano affidabilità e offrono vantaggiosi bonus scommesse Si ricorda, anche, che alcuni degli operatori in lista offrono bonus senza deposito vantaggiosi utilizzabili anche per piazzare delle giocate su Hellas Verona-Torino.Hellas Verona e Torino hanno una lunga storia di confronti in Serie A, con partite spesso equilibrate e combattute. Negli ultimi anni, il Torino ha avuto la meglio in diversi scontri diretti, anche se il Verona ha ottenuto vittorie significative nelle stagioni recenti. Ad esempio, nella stagione 2022-2023, il match al "Bentegodi" è terminato in pareggio (1-1), mentre nel ritorno a Torino, i granata hanno vinto per 1-0. Storicamente, queste partite sono spesso caratterizzate da pochi gol, con entrambe le squadre che adottano un approccio tattico prudente. Tuttavia, ci sono stati anche scontri più aperti con risultati imprevedibili, come il 3-3 della stagione 2020-2021.È arrivato il momento di analizzare le possibili scelte dei due allenatori:: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Bradaric; Belahyane, Dani Silva; Livramento, Harroui, Lazovic; Tengstedt.: Milinkovic-Savic; Tameze, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata.Harroui è attualmente favorito su Kastanos. I padroni di casa dovranno fare a meno anche degli indisponibili Serdar, Cruz, Frese, Duda, Suslov. Nessun ballottaggio in casa granata ma non saranno presenti al match gli indisponibili: Schuurs, Vlasic, Vojvoda, Ilkhan, Coco, Adams.Puoi seguire la partita Hellas Verona - Torino su Sky Sport Calcio, il canale dedicato alla Serie A. Gli abbonati a Sky Calcio possono accedere alla visione dell’incontro, che è disponibile anche in 4K per garantire una qualità visiva superiore. Inoltre, la partita sarà visibile anche su DAZN, per coloro che preferiscono seguire la Serie A tramite piattaforme di streaming.